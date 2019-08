Nicolás Magaldi contó que un hombre del medio lo acosó laboralmente

El conductor vinculó el acoso sufrido cuando trabajaba en C5N como una "relación de poder"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de agosto de 2019 • 15:45

El conductor televisivo Nicolás Magaldi contó anoche, en el programa PH, de Andy Kusnetzoff, que tuvo una difícil situación de acoso sexual cuando trabajaba en C5N por parte de un hombre que era una figura importante en ese grupo de medios. "Son cosas que pasan mucho. Más allá de un acoso, yo digo que es una relación de poder", dijo el joven.

"Lo voy a referenciar, no lo voy a contar. Ni con nombre, ni con apellido. Son cosas que pasan y la pasan a un pibe que viene del interior y el derecho de piso", comenzó su relato Magaldi, cuando se encontraba en el "punto de encuentro" donde pasan los invitados del programa de Telefé para responder ciertas preguntas que hace el conductor.

En este caso, Kusnetzoff había invitado al punto de encuentro a "los que alguna vez fueron acosados". Al punto también concurrió la actriz Maite Lanata.

"En ese momento, en el canal, una persona hablaba mucho de mí publicamente. Cada tanto hacía referencia a mí. Me llaman los directivos del canal para preguntarme si yo tenía algo, si había pasado algo (con él). Lo primero que me preguntan es: ´¿Vos sos gay?'", continuó su relato el conductor de "El show del problema".

"Me paralicé, dije: ´no, no´. Porque tal persona está haciendo referencia a vos -contó Magaldi que le dijeron los directivos del medio-. A partir de ahora no vas a ir a hablar a ese programa porque esta persona quiere estar con vos"

El joven agregó que cuando las cabezas del grupo -él aclaró que en aquel tiempo C5N pertenecía al grupo Infobae- le dijeron eso, empezó a conectar con "otras situaciones que pasaban en la vida real que van un poco más allá".

Magaldi contó su ingrata experiencia en el "punto de encuentro" del programa PH, de Telefé

Luego, el joven conductor contó los comienzos de este acoso: "Lo que pasó es que yo iba a un lugar, que cada tanto hablábamos.Yo iba a hacer columnas de tecnología. (Esta persona) Me mandó una solicitud de Facebook y no acepté y empezó todo el circo después y empezó a hablar y a decir que yo no aceptaba esa solicitud y yo no entendía que pasaba. Después me enteré, cuando me dijeron los directivos, que esa persona quería tener algo conmigo".

"Como que yo no entendía lo que era el acoso, no me había pasado nunca y decía que quizás era una situación que no era para un hombre. Lo viví acá por primera vez. Es feo. Me estás haciendo viajar a eso que está guardado por ahí (le dijo a Kusnetzoff). Son cosa que pasan mucho, más allá de un acoso, yo lo llamo como una relación de poder", concluyó Magaldi.