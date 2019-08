Maite Lanata contó que sufrió acoso laboral: "Yo misma me culpaba"

La actriz Maite Lanata contó que sufrió acoso laboral - Fuente: Telefe 00:59

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2019 • 23:25

En el programa PH: Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff todos los sábados por las noches de Telefe se generan intercambios reveladores entre los invitados.

En la sección inicial "Punto de encuentro" en la que Andy hace pasar al frente a quienes responden afirmativamente a ciertas preguntas, Maite Lanata hizo lo propio cuando se le consultó si había sido sufrido algún tipo de acoso. Sin embargo, la actriz adelantó que no está preparada todavía para contar los detalles, ni tampoco para mencionar a la persona.

"No estoy preparada para contarlo, está bueno que lo cuenten los que están preparados porque nos hace dimensionar que hay muchos casos, y este programa te da un poder interesante para decirlo", expresó.

Kusnetzoff le preguntó respetuosamente en qué contexto se había generado la situación de acoso. "Fue en el ámbito laboral, fue acoso laboral, mientras estaba actuando...después de haber actuado", contó, pero no quiso explayarse sobre su experiencia individual, más bien profundizar sobre lo que sucede a nivel colectivo.

"Hay veces que [las víctimas] no se dan cuenta que fue un acoso, me pasa con amigas mías que piensan que malinterpretaron lo que les pasó, hay una cosa de negación, y yo misma me culpaba, pensé que era una mala percepción mía", reveló la actriz ganadora del Martín Fierro por 100 días para enamorarse que se incorporó recientemente a las grabaciones de la ficción de eltrece, la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza.