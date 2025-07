Nicolás Vázquez atraviesa su separación acompañado de sus mascotas y un detalle llamó la atención

Nicolás Vázquez compartió con sus seguidores un tierno video con sus gatos. De esa manera atravesó su primer fin de semana de soltería acompañado de las mascotas y musicalizó el momento con una canción nostálgica, lo que despertó sospechas entre sus seguidores por una posible indirecta a Gimena Accardi.

El martes pasado la pareja se separó después de 18 años juntos, de los cuales nueve permanecieron como matrimonio. Las causas de esta ruptura fueron varias y si bien alegaron que hubo un desgaste de hace un año, circuló que el actor habría tenido un affair con una compañera de elenco de la obra teatral que protagoniza en calle Corrientes, Rocky.

Nicolás Vázquez mostró cómo pasó el fin de semana acompañado de sus gatos (Fuente: Instagram/@nicovazquezok)

Mientras Accardi está en Madrid en modo vacaciones - donde se quedará un mes-, en Buenos Aires, Vázquez subió una historia de Instagram en la que apareció muy cariñoso con sus gatos, uno de color marrón y otro gris. A la escena le agregó el tema “All you need is love” de The Beatles y sumó el emoticono de un corazón y el infinito.

El clip de unos pocos segundos lo muestra en el sillón del living y en diferentes rincones de la casa mientras juega con el felino. En particular, el actor eligió parte del estribillo de la canción en inglés que repite: “Love, love, love”, lo que podría interpretarse como un mensaje directo a su ex.

Según contó Yanina Latorre [hace cinco días] en Sálvense quien pueda (América TV), Vázquez se arrepintió de cómo la situación se hizo pública, a la vez que habría indicado que Accardi todavía sigue siendo la mujer de su vida. Sobre las acusaciones de infidelidad, él desmintió los rumores y alegó que Daina Fernández -con quien se lo vinculó-, es una amiga, como “una hermana”, con quien puede depositar toda su confianza.

La conductora aseguró que “está convencido que no hay otra como ella”, a pesar de que hace un año que “la vienen remando”. “Ahora está arrepentido obviamente de esos posteos [en los que confirmó su separación] porque dice que su vida es un infierno desde el martes [pasado], porque empezaron con todas estas teorías conspirativas, las cuales niega todas”, añadió.

El actor musicalizó su video con la canción "All you need is love" de The Beatles (Fuente: Instagram/@nicovazquezok)

Del otro lado del Atlántico, Accardi se refugió en la capital española, una de sus primeras paradas en Europa y donde además de un merecido descanso, según deslizó la semana pasada Laura Ubfal en LAM (América), se presentaría a un casting allá, con el propósito de expandir su trabajo.

A la par que Vázquez posteaba el video melancólico, su ex paseaba por las calles madrileñas. En la metrópoli salió a comer a un restaurante de lujo y hasta destinó parte de su tiempo a la lectura en una terraza en compañía de una copa de vino blanco.

Cabe recordar que el presente laboral aún los mantiene unidos. Pese a que los dos tienen una productora, en un futuro próximo podrían volver a compartir rodaje, ya que Gustavo Yankelevich anunció el regreso de Casi Ángeles temporada 5, serie donde ellos también fueron pareja, hasta que el personaje de Nicolás se enamoró de Cielo (Emilia Attias). De acuerdo a lo que dijo el productor en Algo Contigo (Canal 4), quienes confirmaron su disponibilidad para participar en la tira, serían: Vázquez, Pedro Lanzani, Attias y Mariana “Lali” Espósito, aunque todavía no indicaron cuándo estaría lista.