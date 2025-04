Nicole Neumann defendió a Allegra Cubero tras el fuerte descargo de la adolescente en redes: “Me duele que pase por esto”

Lo que debía ser una celebración soñada para Allegra Cubero terminó por convertirse, en los últimos días, en un infierno. La hija de Fabián Cubero y Nicole Neumann le había dejado en claro a sus padres que para limitar los conflictos internos, ella prefería tener la tradicional fiesta de 15 junto a la familia del exfutbolista y, en cambio, con su madre planificar un viaje al exterior. Si bien, ambos progenitores aceptaron esta decisión, al conocerse públicamente, los haters comenzaron a inundar sus redes sociales con comentarios negativos.

Para calmar las aguas y explicar su versión sobre esta decisión, Allegra escribió un comunicado en sus historias de Instagram, con el que se defendió de la gran cantidad de acusaciones falsas. Orgullosa por la adultez con la que logró sortear este mal momento, Nicole Neumann decidió brindarle una entrevista a LAM (América TV) y habló de lo sucedido.

“Lo habló conmigo, ella se fue de viaje de estudios y lo redactó en el camino con sus amigas. Me pareció muy maduro y muy lindo lo que puso. Me gusta que también que ella tome un poco la iniciativa de aclarar cosas o hacer lo que ella sienta”, remarcó orgullosa Nicole.

Allegra Cubero aclaró las especulaciones alrededor de su cumpleaños de quince y confirmó el rol que tendrá Nicole Neumann (Foto: Instagram @cubero.allegra)

La situación expuso la exposición que enfrentan los hijos de figuras públicas, muchas veces blanco de comentarios malintencionados. “Charlamos mucho para que aprendan a lidiar con esto porque a ella también le gusta trabajar de modelo. Me duele que ella tenga que pasar por esto con 14 años”, afirmó Neumann con preocupación. Al ser consultada sobre quién podría haber filtrado información sensible del entorno familiar, respondió con ironía: “Lo dejo a tu criterio”.

¿Qué dijo en su comunicado Allegra Cubero?

“Quiero pasar a aclarar lo que está pasando con mis XV porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando hacia una nena de catorce años, opinando y criticándome sin saber cómo son las cosas”, escribió la adolescente y añadió: “La verdad que estos comentarios me están afectando, ya que dicen que no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en este mundo), inclusive diciéndome que la cambio por otra persona”.

Nicole Neumann, junto a sus tres hijas mayores, Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con Fabián Cubero (Foto: Instagram @cubero.allegra)

En su mensaje, Allegra remarcó que tanto ella como sus padres consensuaron esta modalidad de festejo. “Esta decisión sobre mis XV la tomé junto a mis papás y estamos los tres muy contentos con la decisión tomada, que sería tener fiesta con papá y viaje con mamá. De ambos modos, mi cumpleaños será celebrado por ambas partes”, expresó.

Con claridad y madurez, la joven cerró su descargo al remarcar lo innecesario que le resulta tener que aclarar aspectos íntimos de su vida familiar: “Yo con catorce años no tendría que tener que aclarar ciertas cosas de mi vida privada, pero estos comentarios me estaban afectando. Espero que me sepan entender a mí y a mi familia, saludos”.

Pero, a pesar de sus palabras, los comentarios negativos siguieron en todas las fotografías de la adolescente. Algunos de los más duros expresaban: “No invitar a tu madre y tu nuevo hermanito a tus 15 por una arpía de madrastra. ¡Pensalo, estás a tiempo!“ o ”Madre hay una sola, si no llega a estar tu mamá en tu fiesta de 15 algún día te vas a arrepentir, no la dejes afuera corazón".