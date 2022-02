Nicole Neumann enfrentó los rumores de embarazo con una contundente frase

Nicole Neumann es una de las celebridades más nombradas del mundo del espectáculo y, al estar tan presente en boca de todo el mundo, no es sorpresa que en torno a ella se creen decenas de rumores. El más reciente que protagonizó fue la supuesta existencia de un embarazo junto a su pareja, Manuel Urcera. Luego de varias semanas de especulaciones y teorías sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia, la modelo decidió salir a aclarar los tantos.

Un par de días atrás, la expanelista de Los ángeles de la mañana (eltrece), Maite Peñoñori, aseguró que Neumann y el piloto estaban en pleno tratamiento de fertilización para poder concebir un hijo juntos. “Estuvieron el 23 de noviembre en esta clínica que queda en Juncal y Aráoz. Nicole quiere ser mamá y Manuel Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, manifestó la periodista.

Luego de que tirara esa bomba, la modelo no solo no realizó declaraciones sino que, al poco tiempo, compartió un sugerente posteo en sus redes sociales. Con una postal del viaje a España que realizó acompañada por su novio y por las hijas que tuvo junto a Fabián Cubero -Indiana, Sienna y Allegra-, escribió: “En un punto clave de la ciudad, cerca de todo para disfrutar de la ciudad a pleno. Volveremos y seremos cinco (¿o seis?)”.

Nicole Neumann junto a sus hijas Grosby Group

La publicación generó aún más dudas y especulaciones en torno al futuro de su familia. Sin embargo, tras el enigmático posteo, consideró necesario dar algún tipo de explicación. Pero, la realidad, es que solo logró provocar más confusión. A pesar de que dijo que por ahora solo son cinco, insinuó que en cualquier momento podría llegar el nuevo integrante. “Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu’. Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, dijo entre risas.

La modelo ya se encuentra en buen estado. Fuente: Twitter

La descompensación que sufrió en plena grabación de Los 8 escalones del millón (eltrece), en donde ocupa el lugar de jurado, fue la gota que colmó el vaso. Fue Pampito Perelló Aciar, el periodista de espectáculos, quien reportó que Nicole había sufrido un bajón de presión que la obligó a abandonar el estudio. Todo señalaba a un malestar propio de los primeros meses de gestación.

Con el fin de poner un freno a las habladurías, Nicole decidió hablar con la revista Paparazzi y aseguró que no hay nada nuevo para expresar. “No tengo nada para comunicar. Llegado el día, se dirá. Les juro que no tengo nada para comentar. Cuando haya una buena noticia para comunicar, se comunicará”, manifestó. Y, sobre la descompensación, explicó: “Debe haber sido un pico de estrés o que me bajó la presión. Ni idea”.

Nicole Neumann y Manuel Ucera blanquearon su relación en junio del 2020. Foto Instagram @nikitaneumannoficial

Aunque negó el embarazo, Neumann dejó la puerta abierta a las posibilidades al señalar: “Ya tenemos una familia bastante funcional y conformada pero sí, se habla de agrandar en algún momento”.