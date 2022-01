Punta del Este: lejos de los rumores de crisis, Nicole Neumann disfruta de sus románticas vacaciones con Manu Urcera

“Sean felices. Las personas felices no pierden el tiempo haciendo el mal a los demás. El mal es para gente infeliz, frustrada, mediocre y envidiosa”. La frase elegida por Nicole Neumann para compartir en sus historias de Instagram da indicios del estado de ánimo de la modelo tras la polémica por una supuesta tercera en discordia en su relación con el piloto Manu Urcera. Lejos de tomar distancia, la pareja se muestra más unida que nunca y disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este.

En compañía de sus hijas, fruto de su relación con Fabián Cubero, y de su novio, Neumann pasa los días en la costa esteña, donde las soleadas tardes junto al mar la invitan a darse refrescantes chapuzones y a relajarse rodeada de su familia y amigos.

Estilo y glamour, sellos indiscutibles en su imagen Ramiro Souto/GM Press

Las tardes soleadas invitan a las charlas con amigos Ramiro Souto/GM Press

Las miradas cómplices entre la modelo y el piloto fueron captadas por los fotógrafos, así como diversos episodios en los que se ve a Urcera jugando con las hijas de su novia en la arena o en escapadas nocturnas de la pareja en moto.

Por sus dotes para el modelaje, Neumann también se convierte durante estos días en la imagen de marcas de trajes de baño y reflexiona en las redes: “¡La luz violeta es una energía espiritual fuerte y mágica! Ese color almacena fuerzas como el amor, la misericordia, la justicia, la libertad, el perdón y la transmutación”, escribió la ex lolita junto a una foto donde se luce una bikini en ese tono.

Nicole Neumann viajó a Punta del Este con sus hijas: Indiana, Allegra y Sienna, fruto de su relación con Fabián Cubero Ramiro Souto/GM Press

La modelo y su novio, Manu Urcera, pasan las tardes en el agua Ramiro Souto/GM Press

Punta del Este es uno de los destinos predilectos de Nicole Neumann para vacacionar Ramiro Souto/GM Press

En tanto, el escándalo desatado días atrás después de que trascendieran las capturas de un supuesto chat entre Urcera y Melina Eugster, modelo a la que se señaló como tercera en discordia, parece ir quedando atrás. El piloto rompió el silencio, contó su versión respecto a los rumores de infidelidad y tomó cartas en el asunto .

Desde hace un par de semanas, la modelo se instaló en la costa uruguaya para disfrutar del verano Ramiro Souto/GM Press

Las tardes transcurren para la modelo en compañía de sus amigos y familia Ramiro Souto/GM Press

Cansado de las repercusiones que tuvieron los supuestos chats que la modelo y promotora dejó trascender en los medios, Urcera decidió ir por la vía judicial: le envió a Melina Eugster una carta documento. Según contaron en Intrusos, por América, con ello le pide que se rectifique de sus dichos porque de lo contrario “el asunto va a terminar en la justicia”. En una charla con el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Eugster contó que ya habló con su abogada y explicó que ella no faltó a la verdad. “Que me disculpen, ella, él, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer, pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él”, dijo la promotora.

Mientras tanto, Nicole y su pareja deciden hacer oídos sordos y continuar disfrutando de sus románticas vacaciones en las playas uruguayas.