El insólito pedido de las hijas de Nicole Neumann sobre Manu Urcera

Nicole Neumann compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que sorprendió a muchos y que tiene relación con un pedido que le hicieron sus tres hijas, a raíz de la nueva relación que acaba de empezar.

“En un punto clave de la ciudad, cerca de todo para disfrutar de la ciudad a pleno. Volveremos y seremos cinco (¿o seis?)”, escribió Nicole en una publicación desde una terraza de Madrid. Ya de regreso al país, la modelo habló en Intrusos (América TV), en donde aclaró la historia detrás de esa frase. “Todavía somos cinco”, expresó pero abrió una puerta: “Seguramente en un momento se dará”.

Nicole reveló el pedido que le hicieron sus hijas

“Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen ‘queremos que tengas un bebé con Manu (Urcera)’. Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, bromeó.

“Con mi vida armada y tres hijas, solo volvería a ser madre si lo deseara con todo mi corazón. Todas las demás especulaciones son pavadas”, expresó la modelo, en referencia a las voces que aseguran que el embarazo de Micaela Viciconte, la pareja de Fabián Cubero, el padre de sus hijas, habría acelerado su deseo de volver a tener un hijo. Con respecto de la llegada de un hermanito para sus hijas, Nicole se limitó a afirmar: “Siempre quisieron un hermanito. Y me lo siguen pidiendo a mí, pero les dije que por ahora se entretengan con lo que hay”.

El conflicto entre Nicole y Urcera

La modelo y el corredor pasaron enero junto al las hijas de Fabián Cubero en Punta del Este, pero más allá de las armoniosas fotografías que ellos publicaron en sus redes y que los paparazzi pudieron captar, la pareja habría enfrentado una fuerte crisis cuando trascendieron una serie de mensajes que presuntamente Urcera le habría enviado a otra mujer.

“Nicole Neumann empezó su año de la peor manera”, aseguró en su momento Cora de Barbieri en A la tarde, por América. Según la periodista, mientras disfrutaba una tarde de playa junto a su pareja y sus hijas, la modelo habría recibido por WhatsApp una captura de pantalla de una conversación que mantuvo Urcera con otra chica unos días atrás. “En estas últimas horas le llegó un chat, en el que se ve dos personas que tienen una confianza grande y que en algún momento mantuvieron algún tipo de intimidad, según se puede leer entre líneas. Este chat, en donde se habla de futuros encuentros, le llegó a Nicole Neumann”, reveló.

Cansado de las repercusiones que tuvieron los supuestos chats que la modelo y promotora dejó trascender en los medios, el piloto decidió ir por la vía judicial: le envió a la mujer en cuestión, Melina Eugster, una carta documento. Según contaron en Intrusos, Urcera le pide que se rectifique de sus dichos porque de lo contrario “el asunto va a terminar en la justicia”. En una charla con el programa que conducían Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, Eugster contó que ya había hablado con su abogada y explicó que ella no faltó a la verdad. “Que me disculpen, ella, él, que me disculpen si dañé su imagen, nunca lo quise hacer, pero a mí me escribió una persona que se hacía pasar por Manu Urcera. El WhatsApp no tenía foto, nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él”.