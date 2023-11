escuchar

Desde el 8 de noviembre, Nicole Neumann y Manuel Urcera son oficialmente marido y mujer. Después de meses de organización, conflictos con la locación y ausencias en la lista de invitados, la pareja selló su amor en una ceremonia por civil que duró tres días. A través de sus redes sociales, los novios compartieron algunas postales para mostrar sus looks, las alianzas y parte del catering. Pero, en las últimas horas, Geraldine Neumann, hermana de la novia y una de las invitadas más destacadas, hizo públicas algunas imágenes inéditas del evento. En las mismas, se pudo ver no solo el cariño entre las hermanas, sino también a las dos hijas menores de la modelo que se hicieron presentes, puesto que la mayor decidió quedarse con su padre en Buenos Aires.

Nicole y Manuel sellaron su amor en una ceremonia por civil para 500 personas que se realizó en Neuquén, más precisamente en la bodega Malma, ubicada en San Patricio del Chañar. La fiesta, en tanto, se realizará el 8 de diciembre en Exaltación de la Cruz, Buenos Aires. Las primeras fotos del evento no tardaron en aparecer y dieron cuenta de los cambios de vestuario de la modelo, la torta de bodas y el intercambio de alianzas. En las últimas horas, en tanto, una invitada VIP publicó algunas postales más intimas de la gran boda.

Nicole y Geraldine Neumann, amor de hermanas Instagram @gegeneumann

En la primera foto que subió Geraldine Neumann en Instagram se pudo ver el caluroso abrazo que compartieron las hermanas en medio de la fiesta. Mientras Nicole se lució con su outfit blanco, su hermana menor eligió un vestido corto de color violeta y como accesorio, un sombrero negro. Cabe mencionar, en tanto, que la madre de ambas, Claudia Neumann, no asistió a la boda.

Gerladine Neumann publicó fotos del casamiento de Nicole y Manu Urcera Instagram @gegeneumann

Allegra y Sienna se lucieron con vestidos rosados en el casamiento de su madre Instagram @gegeneumann

Además de una postal de los novios intercambiando los anillos, la modelo también compartió postales de toda la familia. En las mismas se la pudo reconocer a ella, a su marido Jorge Otamendi y a los dos hijos de ambos, Helena y Matías. Además de los novios, también se advirtió la presencia de Allegra y Sienna, las dos hijas menores de Nicole, fruto de su relación con Fabián ‘Poroto’ Cubero.

Las niñas asistieron al casamiento de su madre luciendo vestidos combinados de color rosa claro. Las hermanas posaron sonrientes junto a sus familiares y se ubicaron al lado de su mamá a la hora de la torta. La mesa dulce consistió en una imponente torta blanca de cuatro pisos con flores blancas y rosas. Además, hubo bocaditos dulces y una decoración de flores y velas.

Allegra e Indiana asistieron a la boda de Nicole, mientras que Indiana se quedó con su padre Instagram @gegeneumann

Revelan los motivos por los cuales Indiana Cubero no fue al casamiento de su madre y Manu Urcera

Si bien ya era de público conocimiento que Indiana Cubero, la hija mayor de Nicole, no iba a asistir a la boda, su ausencia en las fotos fue difícil de pasar por alto. A pesar de los recientes acercamientos, la quinceañera no asistió a la boda de su madre. En A la Barbarossa (Telefe) Pía Shaw reveló los motivos por los cuales la adolescente no fue al casamiento de su madre y Urcera.

“Hay varios temas. Uno tiene que ver con el colegio, la cantidad de faltas”, indicó y advirtió que, además, Indiana no estaría muy a gusto en los aviones, lo cual también habría sido un factor determinante. “El otro tema es no sentirse demasiada cómoda ante la situación”, expresó y mencionó que el diálogo entre madre e hija “no está del todo bien”. “Con el tema de las faltas y unas materias que tenía que dar, decidió finalmente que era mejor no ir”, sostuvo la periodista.

No obstante, el fin de semana Indiana sí asistió, junto a su padre y Micaela Viciconte, al casamiento de Fernando Colombo, productor de Telefe, que se celebró en Luján.