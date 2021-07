Nicole Neumann reveló cuál es su mayor miedo con respecto a José Manuel Urcera

Luego de que se confirmara el noviazgo entre Nicole Neumann y José Manuel Urcera, piloto de TC, la modelo se sinceró y habló sobre cómo vive su nuevo romance. Admitió que le da “un poco” de miedo que su pareja trabaje como corredor de carreras y agregó: ” Yo soy medio adrenalínica también”.

“Es muy simple y muy tierno”, describió Neumann este sábado en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez). A su vez, habló sobre vive el deportista una relación con alguien que está en los medios y en la televisión. “Él es de otro palo y no es fácil bancarse este ambiente, que todo el tiempo se diga algo y que me quieran meter en un conflicto”, admitió.

Además, agregó: “No es fácil para el que no está acostumbrado y no viene del palo. Imaginate lo que es para alguien que no tiene nada que ver. Hay que aprender a hacer oídos sordos y centrarse en lo bueno que le pasa a uno”.

Manu Urcera y Nicole Neumann instagram.com/manurcera

La conductora también habló sobre los temores que le generan la profesión de su novio: “Un poco sí [me da miedo su trabajo]. Yo soy medio adrenalínica también”. Luego, se sinceró: “Yo le pregunto todo, si no le da miedo volcar, a qué velocidad va. Las preguntas están”.

Sobre la posibilidad de acompañarlo en su vida profesional, Neumann aseguró: “En un principio prefiero que cada uno esté centrado en lo que tenga que estar”. Asimismo, completó: “Hoy por hoy quiero disfrutar el presente y estar tranquila. No pido más”.

