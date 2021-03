Nicole Neumann reveló que desde hace tres años le ofrecen hacer política

Luego de que Cinthia Fernández anunciara su candidatura a diputada, Nicole Neumann reveló que, desde hace años, es tentada por diferentes espacios políticos para sumarse a la agenda pública. Sin embargo, la modelo advirtió que, de momento, no está interesada.

“Hace tres años me proponen hacer política, pero es algo que nunca me gustó. Y creo que en este país debe ser todavía más difícil ejercerla que en cualquier otro y no me gustaría meterme en ese campo”, admitió en diálogo con el programa Pasa Montagna, por Radio Rivadavia.

En ese sentido, ya alejada del programa Nosotros a la mañana (eltrece), no descartó participar en Intratables como panelista invitada para sumarse al debate sobre los temas de actualidad que más le importan, como la defensa de los animales y su postura en contra de la Ley del Aborto. “Me gusta opinar y me gusta el debate, pero siempre desde un buen lugar”, declaró y aseguró que Fabián Doman, el conductor del ciclo, le dijo que le gustaban sus convicciones.

Y agregó: “Soy muy cuidadosa con lo que digo, no porque no me maten en las redes, sino porque no tengo filtro. Lo que me parece lo digo y es la misma forma que me gusta que se manejen conmigo. Pero en el ambiente hay mucho panquequismo, mucho disfraz y a veces es mejor guardarse ciertas cosas, porque no importa qué digas, todos le buscan la connotación negativa”.

Por el momento, sola

Mientras su expareja y papá de sus hijas, Fabián Cubero, comparte su vida con Mica Viciconte, Nicole Neumann prefiere no hablar de su vida sentimental ni mostrar un nuevo romance.

En diálogo con el cronista de Implacables, programa que se emite por El Nueve, la modelo y conductora esquivó la pregunta de si estaba o no saliendo con alguien. Sin embargo, aprovechó el momento de aire y explicó por qué no suele hablar de cómo está su corazón.

”Yo no hablo de mi vida personal desde hace dos años y medio, nunca voy a decir nada; si estoy conociendo o no, si fui o si vine, nunca más. Siempre digo que amo el estado de enamoramiento, me encanta enamorarme, pero estoy más dura de enamorar que años atrás”, se sinceró.

Con respecto a la posibilidad de ser nuevamente madre, la conductora se mostró tajante y lanzó un “no” rotundo. “Estoy re bien con mis tres niñas, para compartir la vida nomás”, sentenció, sin vueltas.

LA NACION