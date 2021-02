Nicole Neumann se despidió de Nosotros a la mañana: “Los voy a extrañar un montón”

Llega marzo y con él, los cambios de programación, las renovaciones de ciclos y paneles y los movimientos entre canales. Tal es el caso de Nosotros a la mañana, que viene sufriendo algunas modificaciones en su equipo desde fines del año pasado. Primero fue Tomás Dente quien decidió abandonar el ciclo en busca de nuevas oportunidades; luego se sumó Ariel Wolman y ahora llegó el turno de Nicole Neumann, que este jueves se despidió de sus compañeros y del público.

“Hoy es el último día de Nicole en el programa. Se nos va hoy y por eso está sensible”, contó el Pollo Álvarez minutos antes de terminar el programa. Mientras se sorprendían con la cantidad de comida que la modelo llevó para celebrar su despedida, ella tomó la palabra: “Traje cositas ricas para compartir porque los quiero y los voy a extrañar. No me hagan llorar”.

Para evitar que se quiebre al aire, el conductor volvió a dedicarle unas palabras: “Vamos a extrañarla mucho. En lo personal, la quiero mucho y la admiro como profesional. Es una gran mina, una gran mujer y una gran madre. Espero que ella también nos extrañe a nosotros”, bromeó.

Feliz por no tener que madrugar más, Neumann tiene un nuevo desafío por delante. No sólo abandona el matutino, sino que cambia de canal, ya que conducirá junto al Pelado López Santo Sábado, por la pantalla de América. “Gracias por estos dos años”, dijo la modelo, que comenzó en el ciclo el 4 de mayo de 2019. “La pasé increíble, aprendí un montón. Me encanto porque venís a trabajar con muchas más ganas cuando la pasás bien. Trabajar con gente con la que te divertís es un placer total. Agradecida con todo el equipo divino que quiero un montón, los voy a extrañar a todos ”, expresó.

Su discurso fue interrumpido por una sorpresa en el piso: debido al juego que durante estos dos años mantuvo con el movilero del matutino, Santiago Zeyén entró en el estudio con un inmenso ramo de flores . “Para mi hoy es un día de duelo, siento una tristeza enorme, tengo como taquicardia”, confesó el cronista mientras su “amor platónico” lo saludaba con un abrazo barbijo mediante.

Tras aclarar que se van a seguir viendo, ya que seguirán siendo amigos, Neumann fue la encargada de cerrar el programa. “Gracias por acompañarlos, sigan acá porque este programa es lo más. Los voy a extrañar a ustedes también”, concluyó emocionada.

LA NACION