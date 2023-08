escuchar

Este jueves el repentino fallecimiento de Mariano Caprarola conmocionó al mundo del espectáculo. Tras darse a conocer la noticia, sus amigos y cercanos del entorno artístico manifestaron su angustia en las redes sociales y en los medios. Uno de ellos fue el diseñador César Juricich, quien reveló cómo sobrellevó el productor artístico las complicaciones de su salud.

La cruda realidad que vivió Mariano Caprarola antes de retirarse el metacrilato de su cuerpo

En diálogo con LAM (América), el diseñador, quien compartió diferentes trabajos televisivos y en el teatro con Caprarola, detalló el calvario de su amigo y causó consternación entre las angelitas por el padecimiento constante del panelista de La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine).

Durante la conversación en la que se recordó la operación que Mariano tuvo en 2020 y en la que logró que un médico especialista le retire el metacrilato de su organismo - sustancia que utilizó el cirujano estético Aníbal Lotocki para engrandecer sus glúteos -, Juricich relató apenado: “Me acuerdo perfecto. No se podía sentar. Lo que padeció. El dolor. No se podía calzar. Tenía que buscar un calzado especial para ir a trabajar porque no podía caminar. No se podía sentar”.

“Era una cosa que no solo le estaba afectando la cola, sino que todo el cuerpo. En todos los órganos”, agregó el diseñador, al tiempo que Marixa Balli acotó: “Es un producto que se endurece, que parece cemento. Migra y ellos sienten como un cemento”.

Al comienzo de la entrevista, Juricich se refirió a la madre de Caprarola, a quien tenía muy presente en su vida y de la que a diario mencionaba en cada uno de sus programas. “Desde que me enteré no dejo de pensar en su mamá. Ella había tenido un problema de salud y él estaba tan pendiente. Salía corriendo de La jaula para llegar. Tenía una adoración por su mamá y no puedo dejar de pensar en ella”. Luego de ese pronunciamiento, reclamó justicia para Mariano en sintonía con la cirugía que Lotocki le realizó en 2010 y que le perjudicó por completo su vida.

La última entrevista que Mariano Caprarola ofreció a los medios

A comienzos de julio y en el contexto de la internación de Silvina Luna, quien también padece los mismos síntomas tras someterse en 2011 a una operación estética con Aníbal Lotocki en donde le inyectó la misma sustancia que a él, el panelista de La jaula de la moda dialogó con Socios del Espectáculo (El Trece) y allí contó su versión de la historia.

“No puedo decir la palabra ‘asesino’, porque eso lo va a dictaminar la Justicia cuando lo metan preso; pero cuando la Justicia lo ponga atrás de las rejas ahí voy a salir a decir que es un asesino. Hoy no puedo”, comenzó de forma contundente con respecto a su opinión sobre Lotocki. En esa misma línea, aseguró que es un “momento muy triste” y definió a Luna como una “gran amiga”.

El contundente testimonio de Mariano Caprarola contra Aníbal Lotocki

Luego de que su situación empeoró y tras conocer el químico que Lotocki le había inyectado, Caprarola se sometió a una nueva operación con el cirujano plástico Sergio Rossaroli para quitarse aquella sustancia tóxica del cuerpo. “Él se dedica a extraer el metacrilato del cuerpo y durante mi operación me contó que era como estar cortando una botella de plástico. Eso es lo que yo tenía adentro”, manifestó.

Sobre el final de la conversación, afirmó que el médico tiene una protección fuerte: “Si yo digo quién es su protección, termino muerto en un zanjón. Mientras los sigan protegiendo son dos los hijos de p…”. Por último, aclaró que tras descubrir los problemas de salud no volvió a hablar con Lotocki.