La polémica frase de Viviana Canosa vuelve a generar polémica en el feminismo. Crédito: elnueve

En el último programa de Nada Personsal, la conductora Viviana Canosa entrevistó a Guillermo Moreno, donde tras un "esto no lo diré porque hay damas" del entrevistado, la conductora retomó la vieja polémica y separó a la mujer del feminismo. "Soy una dama pero tengo barrio, y yo no soy feminista, soy mujer".

Poco tiempo atrás, la conductora tuvo un cruce desde su programa donde incitó al movimiento feminista a que de "respuestas" sobre la salida a prisión de domiciliaria de presos en el primer mes de aislamiento por coronavirus. "Porque pienso. Darthés está preso en no sé dónde o no sé dónde está; violador, no sé qué, bien guardado está. Ahora, acaban de salir un montón de violadores, de asesinos (y) las feministas, viejo, no tengo la más puta idea dónde están. Cuando nos conviene, nos queda cómodo; ahora, cuando hay que meterse con el poder, casi te da un poco de miedo, mejor, quedate en tu casa", expresó.

El mensaje de la conductora rebotó en las redes sociales, donde muchas mujeres le respondieron a su señalamiento y además, le explicaron que precisamente no había que diferenciar entre mujer y feminista para despegarse de cosas que el mismo feminismo propone igualar.