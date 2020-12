El periodista contó la historia que hizo que cambie de postura respecto al aborto Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de diciembre de 2020 • 01:47

Luego de la media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el periodista Luis Novaresio contó el día que acompañó a una amiga a abortar e hizo que cambie su postura respecto del tema.

Invitado a PH, Podemos Hablar, emitido por Telefe, el conductor celebró que el Congreso haya aprobado la iniciativa para legalizar el aborto y se sinceró con sus compañeros de mesa al contar una historia personal que conmovió a todos.

"A mis 16 años yo estaba en contra, creía que se trataba de un homicidio. Cuando empecé la facultad, una amiga no muy cercana vino un día y me dijo 'me voy a ir a hacer un aborto, estuve con un compañero nuestro, yo quiero seguir mi carrera, no estamos enamorados'. Para mí fue una gran contradicción, pero me dijo que si no iba a ir sola", comenzó Novaresio.

Y continuó: "Había que ir a lugares tremendos a las afueras de Rosario y yo decidí acompañarla en contra de lo que pensaba. La llevé a un lugar siniestro. Apareció una mujer, que lo primero que le dijo [a su amiga] fue 'dame la plata'. Era mucho dinero. Y la hizo entrar a un cuarto. Cuando quise pasar me dijo que entraba ella sola".

"Al rato, no puedo calcular cuánto tiempo, salió muy pálida y la señora nos dijo que nos vayamos. Bajamos unas escaleras y en la vereda ella me dijo 'me siento mal, me voy a desmayar'. Le toqué el timbre a la mujer y me contestó 'no, andate, yo ya hice lo mío'", dijo, mientras sus compañeros de piso [Magui Bravi, Luciano Cáceres, Adriana Salgueiro y Fabián Cubero], no podían dejar de escuchar, en silencio, su relato.

Luego, contó que, minutos después de aquella secuencia, vio que su amiga sangraba. "La subí al auto, yo tenía un Fiat 147 azul de tapizado gris clarito, y quedó para siempre manchado. No había teléfono celular ni nada. Llamé a una amiga médica de mi vieja y me dijo que vaya a la clínica", recordó.

"Me atravesé toda la ciudad con ella que se desmayaba en mi auto. Lo único que atiné a decir fue 'no te mueras'. La médica nos dijo que entremos por atrás porque adelante había una garita de la policía y te labraban un acta a la mujer y a quien lo acompañaba, porque era un delito. La vi que se fue y al rato salió un médico y me dijo 'se salvó de casualidad, hay que llamar a la familia y explicarle'", siguió.

Novaresio expresó que tras vivir ese episodio entendió que "no estaba bien" lo que había ocurrido. "A mí me hacía ruido el 'derecho a la vida', y el derecho de esta mujer, de mi amiga, buena gente, que quería planificar en el amor ser mamá y no de cualquier manera. No quiero que nadie cambie de opinión, creo que hay que respetarlas", sostuvo.

"Las mujeres se mueren y eso hay que evitarlo. Estoy convencido de que si el proceso de gestación fuese masculino, el aborto estaría legislado hace años, pero como es femenino, es otro modo de someter a las mujeres", concluyó el periodista.

Conforme a los criterios de Más información