La contundente respuesta de María Eugenia Vidal ante la pregunta de Feinmann sobre Alberto Fernández candidato: “No tengo dudas”

escuchar

Esta tarde, María Eugenia Vidal se refirió al inminente armado electoral para las elecciones presidenciales de este año 2023. En su paso por El Noticiero (LN+), que es conducido por Eduardo Fainmann, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, aseguró que considera que Alberto Fernández está en modo “candidato”.

En un análisis sobre la realidad actual, Vidal evaluó el presente político de Fernández y destacó que el presidente de la Nación arrancó un proceso para consolidar su candidatura a pesar de que “las medidas que está tomando el Gobierno hoy, las vamos a pagar con inflación, con presión para devaluación”.

“Hoy el presidente dijo: ‘yo tuve dos años de pandemia y dos de guerra’”, señaló Feinmann a lo que Vidal respondió: “El presidente está en candidato. No tengo dudas, lamentablemente”. “Frente al millón más de pobres, frente al 300% de inflación, frente al 40% de la carne, no solo nos muestra una realidad paralela, sino que además ahora está en candidato”, agregó.

Según la exgobernadora bonaerense, el Jefe de Estado tendría la intención de volver a postularse para un segundo mandato. “Nosotros ahora necesitamos un presidente. Hace tres años que estamos esperando a un presidente que se haga cargo y que deje de buscar excusas y culpables”.

En tanto, Vidal criticó que Fernández no para de pelear hacia el interior de su propio Gobierno. “Llama de canallas a la oposición y luego llama al diálogo. Un día hace una cosa y al otro otra”, remarcó y sentenció: “Su palabra no tiene ningún valor”.

Tras el análisis sobre los próximos meses de cara a los comicios de este año, Vidal no se atrevió a confirmar si se lanzará como candidata a presidenta por parte del PRO. “Yo ya he dicho que me gustaría ser presidenta. No estoy de campaña y sí estoy escuchando a los argentinos”, afirmó.

Con nuevas incorporaciones y grandes figuras, LN+ apuesta desde hoy al liderazgo informativo

Eduardo Feinmann, otra de las figuras más esperadas, regresó este lunes al frente de El noticiero que en 2022 se consagró como líder indiscutido de su franja. También regresa el pase con Jonatan Viale. Viale vuelve con sus editoriales y análisis en + Realidad, un ciclo que durante todo el año pasado marcó agenda y seguramente lo haga durante este año. Análisis, información y entrevistas forman parte de esa imperdible hora.

El año que comienza se presenta como un gran desafío y en un 2023 en el que las elecciones presidenciales marcarán la agenda, LN+ apuesta desde hoy a una nueva programación con estrenos y los éxitos de siempre.

Viviana Canosa regresa a la TV con + Viviana Pablo Turiansky

Dentro de las novedades más resonantes de la flamante programación se encuentra la vuelta a la TV de Viviana Canosa. La conductora y periodista desembarca en el canal con un nuevo ciclo: +Viviana, envío que irá de lunes a viernes, a las 23. Además, en relación con los grandes regresos al prime time de la pantalla de LN+, se destaca +NACION, con Luis Majul y Pablo Rossi a la cabeza. El programa comenzará también el próximo lunes, en la franja de las 21, y será un lugar para el análisis de los temas del día, la información más caliente y la opinión.

LA NACION