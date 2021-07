Noelia Pompa criticó a Hernán Piquín tras la difusión de un polémico video: “Me dolió”

Noelia Pompa es una de las pocas famosas que logró el título de bicampeona en el reality de danza Súper Bailando. En ambas oportunidades, Hernán Piquín fue su partenaire, y durante su participación, se los veía como una exitosa dupla que sorprendía ritmo tras ritmo. Sin embargo, a diez años de aquel triunfo, salieron a la luz nuevos detalles de su tensa relación detrás de las cámaras.

En 2011 y 2012 la bailarina alzó el trofeo en Showmatch, junto a su compañero, y después de protagonizar exitosas obras teatrales producidas por Flavio Mendoza, cambió de rumbo y viajó a España. Actualmente reside en Madrid, donde está brillando en sus primeras participaciones como actriz. Desde allá brindó un móvil al programa La previa de la Academia (Ciudad Magazine).

Noelia Pompa reveló cómo era su tensa relación con Hernán Piquín - Fuente: Ciudad Magazine

Para contextualizar, cabe recordar que en el mismo ciclo hace unas semanas habían mostrado un backstage de aquellos años que compartieron juntos, donde se veía a Piquín haciendo chistes sobre la altura de Noelia. En el video se apreciaba a Aníbal Pachano intercambiando miradas y gestos que fueron repudiados en las redes sociales.

Noelia Pompa y Hernán Piquín se consagraron como campeones del "Súper Bailando" en 2011 y 2012 Ideas del Sur

Consultada sobre el tema, Pompa reconoció que le causaron dolor esos recuerdos: “No me sorprendió, pero me dolió más que nada la vergüenza pública, y que me lo hicieran mientras yo estaba de espaldas”. Y agregó: “Ellos c... de risa atrás mío, me dolió eso”. Aunque le pareció ofensiva la forma en que se referían a ella, tratándola de “jarrón” o “pelota de básquet”, aseguró que, en aquel momento, no se le cruzó por la mente renunciar al certamen.

“Yo le puse los puntos las veces que necesité ponérselos. No iba a dejar el Bailando por él, ni en pedo”, comentó con humor. “Ya pasó tanta agua bajo el puente, y sé que pasaron situaciones, pero bueno, me dolió en el momento y creo que muestra lo que es cada uno”, sentenció.

