Alejandra Maglietti estalló contra Agustín Sierra: “Es de cuarta”

A días del lanzamiento del nuevo reality La Academia, dentro de Showmatch, en el programa Bendita se habló sobre dos de sus participantes que hace un tiempo tuvieron una fuerte ruptura: Agustín Sierra y Cande Ruggeri. La panelista Alejandra Maglietti aprovechó para apuntar contra el actor y la forma en la que se manejó con la separación.

“Cande cuenta que le dejó de hablar de golpe. Esa es una técnica que se suele usar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, y se llama ghosting. La verdad que no está bueno y es la peor manera de tratar a otra persona. Mal ‘Cachete’ que no le respondió más. Aprendé que los demás son personas”, disparó Maglietti.

Ante esto, el periodista Walter Queijeiro defendió la actitud de Sierra remarcando que “la cortó rápido”, algo que hizo enojar más a la abogada. “¡No, le tenés que decir! La llamás por teléfono como corresponde y le decís: ‘Mirá, yo no estoy para una relación’. ¡No le dejás de contestar el teléfono a alguien! ¡De cuarta!”. Aunque más adelante, Alejandra admitió que ella también cayó en esa situación: “Yo también lo he hecho y después pedí disculpas a esa gente. Me di cuenta que estuve mal”.

El martes pasado, la cuenta oficial de programa adelantó una foto de los participantes del reality junto con un video. “Vuelve Marcelo. El 17 de mayo vuelve ShowMatch, completamente renovado. Se abren las puertas de ‘La Academia’, el show más imponente del continente, el espectáculo que estabas esperando”.

LA NACION