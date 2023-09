escuchar

En las últimas semanas, el nombre de Fátima Florez traspasó el mundo del espectáculo para instalarse en el de la política, al confirmar su noviazgo con el candidato presidencial, Javier Milei. En medio de la revolución de la noticia, rompió el silencio la expareja de la humorista, Norberto Marcos.

Fueron 22 años los que Fátima Florez y Norberto Marcos compartieron en un vínculo amoroso y laboral, siendo ella la artista y él, el productor, socio comercial y representante. Por lo que además de involucrar sus sentimientos, en abril pasado cuando se confirmó su separación, su relación contractual fue eje de atención para todos debido al dinero que lograron recaudar en conjunto con un gran número de shows y giras nacionales e internaciones. No obstante, los protagonistas indicaron que no habría problemas en ello al contar con los papeles en orden y ambas partes cuentas con asistencia legal.

Norberto Marcos y Fátima Florez estuvieron más de dos décadas juntos

Sin embargo, en los últimos días, luego de que Fátima blanqueara su romance -que lleva más de un mes- con Javier Milei, Norberto estaría atravesando un doloroso momento relacionado con esta noticia.

“Él está triste, hemos contado que su situación anímica está difícil. Aparentemente, todo lo que tenga que ver con los papeles lo estarían ordenando, como contó también un poco Nancy (Duré) acá. Él ya habló con abogados, llegado el caso, a ver qué va a pasar”, reveló Adrián Pallares en Socios del espectáculo (eltrece). Asimismo, remarcó que no habría problemas legales con respecto al derecho de autor que posee respecto al show de su ex pareja. “Si él es el autor del espectáculo, va a poder seguir cobrando lo que tenga que cobrar”, afirmó el periodista.

Por ello, el problema que atraviesa el productor sería más bien relacionado al plano sentimental, ante un posible paso al costado que tenga que dar con respecto a la continuación de sus roles laborales. Así lo dejó en claro en un mensaje que mantuvo con la producción de Socios del espectáculo, que Rodrigo Lussich leyó en vivo: “Arrancamos bien de abajo, no fue nada fácil, siempre la cuidé, y me costó 4 stents y dos by pass, y si hoy todos resaltan la carrera inmaculada de Fátima, es porque, más allá del indiscutible gran talento de ella, evidentemente tan mal no se hicieron las cosas”.

Norberto Marcos habló sobre Fátima Florez: “Su carrera me costó 4 stents y dos by pass”

“Él dio parte de su vida o de su salud, por decirlo de alguna manera, en construir la carrera de Fátima Florez. Como, diríamos, nosotros podemos agregar un montón de cosas. Es una ingrata, una desagradecida, se fue, me dejó. Después el subtexto que uno puede agregarle a eso, hay muchas cosas, porque obviamente él está diciendo, di mi salud por ella y ella... Y así me pagó, y así me pagó”, opinó Adrián Pallares al respecto.

Por el momento, la expareja no estaría dispuesta a acudir a la Justicia, ya que el conflicto no estaría relacionado con su relación contractual.