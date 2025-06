Números superlativos: cuánto midió el partido de River que lo dejó fuera del Mundial de Clubes

Junio le está inyectando oxígeno a la televisión abierta en materia de rating. Y es que la decisión de Telefe de transmitir en exclusiva varios partidos del Mundial de Clubes trajo números que hace meses no se veían en la pantalla chica.

Así quedó probado este martes: el canal que comanda Guillermo Pendino alcanzó un promedio diario de 15 puntos, registrando su mejor performance en más de una década, desde el 18 de abril de 2012. El martes, el partido entre Auckland City versus Boca Juniors fue lo más visto, con 24,1 puntos y un share de 78,84%. Esto sumado a lo que midió la final de Gran Hermano 19,8 y la segunda emisión de La Voz Argentina que alcanzó 19,5 puntos, lograron cifras récord para los tiempos que corren.

El Mundial de Clubes transita su etapa decisiva, y esta semana culmina la fase de grupos con dos encuentros clave que definirán los clasificados a octavos de final. El más esperado fue el partido de River Plate que enfrentó al Inter de Milán, en un momento clave de la competencia. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo buscaba asegurar su pase a la próxima ronda ante el equipo italiano donde brilla el goleador argentino, Lautaro Martínez. Los números de rating no defraudaron: la previa desde Lumen Field de Seattle arrancó con un piso de 12,1 y llegó a un pico de 26 puntos, minutos antes del comienzo. El primer tiempo comenzó con 27,3 y escaló hasta una marca máxima de 31,3. Si bien fue una primera etapa sin goles ni demasiado sobresaltos, un choque en el área de Alessandro Bastoni sobre Maxi Meza fue muy protestado por los futbolistas e hinchas de River aunque el árbitro no cobró nada.

El segundo tiempo arrancó con un piso de 25,6 puntos con una jugada de Franco Mastantuono que casi fue gol. La expectativa fue creciendo ya que el de Marcelo Gallardo era el último equipo argentino en carrera en la competencia en Estados Unidos. Un tiro al arco de Lautaro Martínez que pegó en el palo le agregó más tensión al encuentro que escaló a los 27,6. A los 20 minutos el referí expulsó a Lucas Martínez Quarta, a los 26′ el Inter convirtió el primer gol y la pantalla de Telefe tocó 30 puntos. Casi en el final, Alessandro Bastoni convirtió otro gol, el partido terminó 2 a 0 y los millonarios quedaron fuera del Mundial de Clubes.

El resto de los canales no se vieron tan afectados por este encuentro durante la primera hora, ya que sus números fueron similares a los de cualquier día de semana: Ahora Caigo con Darío Barassi llegó a los 4.6 durante el entretiempo del partido y se mantuvo entre los 3 y 4 puntos. En cuanto a América y el Nueve, Pasó en América tocó los 2,2 y Bienvenidos a ganar 2,0. Luego The Balls, con Guido Kaczka, osciló entre los 2,7 y 3,7 puntos y allí sí todas las señales bajaron por la tensión del segundo tiempo. De todas maneras, la buena noticia es que se sumó mucha gente a ver televisión abierta.

Este jueves desde las 15:30 h se enfrentarán Manchester City y Juventus. Un verdadero cruce de potencias, que promete ser una de las citas más atractivas del torneo. Hasta ahora, el récord de audiencia se lo llevó el partido de Boca vs. Benfica, que alcanzó un promedio de 31.4 puntos y 82,15% de share. No solo fue lo más visto del mes sino que es la mejor marca de la televisión abierta de los últimos once meses. Por otro lado, el encendido de la televisión abierta de este martes, gracias al partido del Xeneize, La Voz Argentina y el final de Gran Hermano, fue de 23.7 y es el más alto en lo que va de 2025. Números que le dan un respiro a una industria que viene muy castigada y que hace todo lo posible para recuperar audiencia. No todo está perdido.