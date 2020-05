La modelo y bailarina bancó un producto de belleza que ella promociona y vende Fuente: LA NACION

Hace ya algunas semanas un producto de limpieza facial es recomendado en las cuentas de Instagram de muchas influencers y modelos. A su vez, en cada posteo, hay siempre alguien que asimila el modelo de negocios detrás de estas máquinas con las llamadas "estafas piramidales" (cómo hicieron en los últimos días la China Suárez y Jimena Barón ).

La marca, mundialmente conocida por su polémica estrategia de ventas, ahora es repudiada en las redes sociales y muchas de los personajes que la recomiendan se sienten interpelados, como le pasó a Cinthia Fernández , una de las tantas famosas que difunde y revende NuSkin.

La modelo buscó desmentir los rumores y subió un video a sus redes sociales con un intento de explicación. "Salió en todos lados una gran mentira, estoy muy enojada. Quiero dar la cara por estos productos", sostuvo en el video.

En el mismo, la bailarina contó que ella primero probó los productos estéticos y luego la marca la invitó a involucrarse en la venta. "No es una estafa piramidal. Acá todos ganamos según lo que vendemos, nadie estafa a nadie. Estás máquinas son como centros de estética en tu casa. Hay negocios que se ven afectados, pero hay que convivir", indicó refiriéndose a los comentarios en sus posteos en donde mucha gente advierte el posible engaño.

Además, aprovechó para hablar bien del producto y sostuvo que, alrededor del mundo, está agotado porque "funciona" y es "maravilloso". "Es una empresa de Estados Unidos muy seria. No podés hacer canjes ni sorteos. Uno tiene que usar el producto. Yo no promociono nada que no pruebe y de lo que no esté segura", indicó.

Cabe destacar además que muchas expertas en dermatología sostienen que el uso de este tipo de máquinas, que se venden en otras páginas a precios significativamente más baratos , pueden ser nocivas para la piel.