Oasis en Argentina: quién será el artista invitado

La producción anunció que un artista sorpresa será el encargado de abrir los conciertos de Oasis en el estadio Monumental de River Plate los días 15 y 16 de noviembre. La confirmación generó gran expectativa entre los fanáticos argentinos de ambas bandas.

El elegido para abrir los shows de Oasis

Richard Ashcroft será el artista invitado que abrirá los conciertos en Buenos Aires. El músico había manifestado su interés en participar también en la gira sudamericana y, finalmente, se confirmó su presencia.

Ashcroft será el telonero de Oasis en Argentina

Ashcroft es reconocido por ser el líder y vocalista de The Verve. En varias ocasiones, destacó que la composición de Noel Gallagher y el espíritu de Liam Gallagher fueron una gran inspiración para crear algunos de sus mayores éxitos, como “Bittersweet Symphony”.

Ashcroft y sus visitas a la Argentina

El músico inglés se presentó por primera vez en Argentina en 2016, participando en el Personal Fest y ofreciendo un show más íntimo en el Gran Rex. En ese momento, declaró a LA NACION: “Sé que la gente tiene fuerte afinidad con mis canciones, tengo que tener en cuenta que nunca estuve ahí, armar el set pensando en eso. Va a ser emotivo e inspirador para todos, no sólo para el público. Quiero dar un mensaje fuerte y que ojalá podamos llegar a ese lugar de trascendencia. Imagino que será como tocar en Manchester, allí la gente se vuelve loca cada vez que toco”. Y admitió que su visita al país se debía a su propio deseo y no a una invitación especial.

Richard Ashcroft en el Personal Fest 2016 Agustín Dusserre - RollingStone

Además de sus presentaciones en 2016, Ashcroft regresó a Argentina en 2017 y actuó en el Luna Park.

El líder y vocalista de The Verve es considerado uno de los exponentes más importantes del brit pop, gracias a su trabajo como líder de The Verve y a sus proyectos como solista. Además de colaborar con Oasis, también trabajó con bandas como Coldplay, The Chemical Brothers y Unkle.

El historial de Oasis en Argentina

Oasis visitó Argentina en varias oportunidades, estableciendo una conexión especial con el público local. Su primera presentación fue en 1998 en el Luna Park, donde realizaron dos shows con entradas agotadas durante la gira “Be Here Now”. Tres años después, regresaron para el Buenos Aires Hot Festival en el Campo Argentino de Polo, compartiendo escenario con artistas como Neil Young. En 2006, volvieron a presentarse en el mismo lugar.

La última visita de Oasis a la Argentina fue en 2009 SOLEDAD AZNAREZ - La Nación

La última presentación de la banda en Buenos Aires fue en mayo de 2009, meses antes de su separación, en el estadio de River Plate. Durante ese recital, la interpretación de “Don’t Look Back in Anger” generó un momento histórico, consolidando su vínculo con los fanáticos argentinos. “Ese show fue increíble; la forma en que el público cantó cada canción nos hizo sentir como en casa”, recordó Noel Gallagher tiempo después.

El repertorio esperado de Oasis

Oasis se presentará en el Estadio Monumental el 15 y 16 de noviembre (Instagram: @dfentertainment)

Oasis se caracteriza por priorizar la música sobre la parafernalia escénica. Para su regreso, el repertorio incluyó 23 temas: 19 en el programa principal y cuatro en los bises. El final del show contó con canciones como “The Masterplan”, “Don’t Look Back in Anger”, “Wonderwall” y “Champagne Supernova”.

Precios y disponibilidad de las entradas

Las entradas para los shows del 15 y 16 de noviembre de 2025 se pusieron a la venta un año antes de los conciertos. En noviembre de 2024, los precios de los tickets para el estadio de River oscilaban entre 145.000 y 295.000 pesos, más cargos de envío.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.