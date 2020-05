¿Objetos que se mueven solos? El aterrador descubrimiento de Flor Jazmín Peña

La bailarina se filmó durmiendo y descubrió lo que ocurre en su casa cuando se va a dormir Crédito: Instagram

1 de mayo de 2020 • 18:55

Desde que comenzó la cuarentena por el coronavirus , Florencia Jazmín Peña protagonizó tiernos momentos junto a su pareja, la youtuber Magalí Tajes . Uno de los más recordados por sus fanáticos fue el Instagram Live en el que ambas hablaron de cómo se conocieron y de la relación que mantienen. Pero en las últimas horas, lejos del romanticismo, la bailarina fue centro de atención de sus seguidores por un fenómeno que presenció y no pudo explicar.

Todo comenzó cuando, con la idea de sumarse a uno de los tradicionales challenges de Instagram, la ganadora del Super Bailando se grabó mientras dormía. La consigna tenía como propósito que los participantes puedan descubrir si hablan dormidos y cuáles son las palabras que pronuncian, sin embargo, la pareja de Tajes tuvo un tipo de descubrimiento perturbador, ya que escuchó una copa romperse de la nada.

"Les voy a contar lo que escuché. Ustedes se preguntarán, '¿acaso estás escuchando voces? ¿acaso te dijeron algo? ¿acaso te está pegando como el o.. la cuarentena?", dijo, para comenzar, la bailarina. A continuación, en una grabación de la pantalla de su celular, mostró el audio que grabó durante la noche, en el que se escuchan fuertes ruidos. Luego, ironizó: "Una cosa es que me levantes, vea que estamos conviviendo juntos, ok, te respeto. Otra es que me rompas la copa sin avisarme. Me parece que no son maneras".