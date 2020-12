Rocío Oliva y Guillermo Coppola se cruzaron al aire en Polémica en el bar por supuestos mensajes que habrían intercambiado la madrugada de la muerte de Diego Maradona

Rocío Oliva tuvo un fuerte cruce con Guillermo Coppola. Todo se dio al aire en Polémica en el bar, el ciclo en el que Oliva es panelista. Minutos antes de que comience el programa, la expareja de Diego Maradona había anunciado a sus seguidores que iban a escuchar "la verdad", en referencia a un mensaje que supuestamente Coppola le envió durante el velatorio del Diez. Sin embargo, el amigo del máximo ídolo deportivo lo negó. "Le reventé el teléfono a llamados y nunca me contestó", había denunciado Oliva.

"Yo no la conozco. Me molesta que diga que me rompió el teléfono", dijo Coppola en Fantino a la tarde, horas antes. "Tuve 1700 mensajes sin contestar. Después dijo que me gritó para hacerla entrar. Pero yo no tenía ese poder. Además no la escuché, sino lo hubiese intentado. Yo vi que había una maraña de periodistas con alguien, pero nunca supe que era ella", agregó. El manager y amigo de Maradona explicó que aún tiene muchos mensajes sin abrir de ese día: "Me faltan leer unos cincuenta. Me explotó el teléfono".

Por eso, Oliva aprovechó el aire de Polémica en el bar para responderle. Para empezar, mostró un informe con los gastos de Diego y aseguró que no se pagaba nada de la familia de ella desde las cuentas del futbolista. "No metamos gente de mi familia que no tiene nada que ver", exigió. "Si alguien pone esos gastos para quedarse con un vuelto no es un tema mío. En la mejor época de Diego yo era su pareja", añadió.

Luego, Oliva mostró en su teléfono un mensaje a Coppola con el tilde celeste de WhatsApp, dando a entender que había sido leído por el empresario. "Él sabía que Diego hubiese querido que yo estuviera adentro", dijo ella. "Si me vio podría haberlo intentado. Pero que no me trate de mentirosa, porque yo digo la verdad".

En ese momento, la producción puso en vivo a Coppola para que hablara con Rocío. "Decile a Rocío que no entiendo el teléfono, eso de tildes azules o grises. Vamos a suponer que vi el mensaje. No modificaba nada. Hubiese respondido porque es mi costumbre", respondió. "Si lo hubiese escuchado hubiese intentado hacer algo porque siento y repito que para mí, ella tenía que estar".

Además, el empresario sostuvo: "Pregunté quién era la persona a la que le hacían tantas notas y me dijeron que era Rocío, cuando yo ya estaba arriba de la camioneta yéndome. Es verdad lo que ella dice. Siempre digo que a mí Diego me dijo que se enamoró de viejo y que su amor era Rocío", señaló. "No tengo nada que ocultar a esta altura de mi vida. Cuando me equivoco pido perdón. Si Rocío siente que me equivoqué le pido disculpas".

Ante la explicación, Oliva se mostró comprensiva de la situación: "Te disculpo y entiendo que no pudiste hacer nada", dijo. "Era muy complicado pasar por encima de las chicas. No hay nada más que hablar de mi lado y por mi parte está todo bien".

Antes de cerrar la comunicación, Coppola le hizo saber que no le guardaba rencores. "Cuando tuviste aquel problemita en Ezeiza nunca pensé que te habías llevado cosas que no correspondían, sino que habías discutido con Diego", manifestó. "Nunca tuve nada contra vos". En el mismo sentido, Oliva contestó: "Yo tampoco tengo nada contra vos. Solo quería que quede claro que te mandé mensaje a las 3.30 de la mañana y que me quedaban dos horas para verlo todavía y me desesperaba más. Entiendo que no pudiste hacer nada. No hay problemas ni reproches".