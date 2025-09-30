Oriana Sabatini, embarazada: las reacciones de los famosos

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron mediante sus cuentas de Instagram que serán padres por primera vez. Lo hicieron a través de un tierno video en el que mostraron la ecografía y, rápidamente, se llenaron de ‘Me gusta’ y muchísimos comentarios de famosos que les desearon buenos deseos y también los felicitaron.

Paulo Dybala compartió a través de sus historias de Instagram una tierna foto de ellos con la ecografía en la mano

El anuncio se realizó a través de un video en el que se ve la ecografía del bebé en camino. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación. En el video se observa a la pareja en el consultorio de la obstetra, mientras siguen en la pantalla la ecografía. También incluyeron algunas tomas grabadas en su hogar. “Mirá, se parece a mí”, dijo Sabatini, entre risas.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez

Lo cierto es que a los pocos minutos de haberlo publicado, el clip superó el millón de likes y los miles de comentarios. Desde futbolistas, actores, influencers y cantantes, hasta comediantes y streamers saludaron a la feliz pareja, una de las más queridas del ambiente artístico y deportivo.

Stefi Roitman y Nicolás Tagliafico fueron los primeros en felicitar a la pareja (Foto: Captura Instagram)

Los primeros en comentar fueron Stefi Roitman y Nicolás Tagliafico. Ambos se mostraron emocionados tras la flamante noticia. “Los amo amigos, sii!!! Mucha felicidad familia”, escribió la actriz; mientras que el campeón del mundo dijo “Felicitaciones!!”, junto a dos emojis de corazón.

La reacción de la farándula tras el anuncio de Sabatini y Dybala (Fuente: Instagram/@orianasabatini)

También Rodrigo De Paul fue otro de los campeones del mundo que felicitó a los futuros padres. “Siiii”, escribió junto a una carita de enamorado y varios corazones. En esta misma línea, Darío Barassi reaccionó con cuatro emojis de corazones.

La reacción de los famosos a la noticia que dieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala (Foto: Captura Instagram)

Por su parte, Giannina Maradona expresó sus buenos deseos: “Aiaaaaaaa! Qué hermosura!! Felicitaciones!!!“. ”Los felicito!!! Los queremos!!“, escribió Carolina Calvagni, la esposa de Tagliafico. Minutos después, el periodista Diego Leuco comentó con emojis de corazones. “Oriii hermosaaa que alegria!!! besos y abrazos enormes para toda la familia!, escribió la instructora de yoga Natalia Franzoni.

Distintas figuras del espectáculo saludaron y felicitaron a Oriana y Paulo por la noticia (Foto: Captura Instagram)

El productor musical Bizarrap también reaccionó con sorpresa ante la buena nueva. “QUEEEEEEEEE“, escribió y continuó en otro comentario: ”VAMOS CARAJO“. Por su parte, la influencer Marti Benza exclamó: ”Que emoción!! Felicitaciones“.

La noticia del bebé en camino generó distintas reacciones en redes (Foto: Captura Instagram)

La historia de amor de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Oriana y Paulo comenzaron su historia de amor en 2018, poco tiempo después del Mundial de Rusia. Tras separarse de Antonella Cavalieri, el futbolista se animó a escribirle un mensaje privado por Instagram a la actriz. Ese primer contacto virtual derivó en una cita a solas, donde la química entre ellos fue inmediata y marcó el inicio de una relación que rápidamente se consolidó.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzaron su historia de amor en 2018, poco tiempo después del Mundial de Rusia (Foto: Instagram @orianasabatini)

Con el paso de los años se convirtieron en una de las parejas más queridas del ambiente artístico y deportivo. Finalmente, en julio de 2024, sellaron su amor con una boda de ensueño en Dok Haras de Exaltación de la Cruz, un evento que reunió a unas 300 personas, entre figuras del deporte y celebridades del espectáculo argentino.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se casaron el 20 de julio (Foto: Instagram @paulodybala)

Desde aquella celebración, crecieron los rumores sobre un posible embarazo de Oriana. Tanto ella como Paulo habían manifestado en varias oportunidades sus ganas de convertirse en padres, aunque prefirieron esperar el momento indicado.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini disfrutaron de unas románticas vacaciones en Nueva York (Foto: Instagram @orianasabatini)

Hoy, esa ilusión se materializó: la pareja confirmó que pronto su hogar se agrandará y que ya esperan la llegada de su primer bebé. Sin dudas, se trata de un paso que marca un nuevo capítulo en su historia juntos.