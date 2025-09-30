Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que serán padres por primera vez

Este martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron mediante sus cuentas de Instagram que serán padres. Lo hicieron a través de un tierno video en el que enseñaron la ecografía.

“Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación que en pocos minutos se volvió viral y que sorprendió a todos sus seguidores. En el registro audiovisual se puede ver a ambos en la sala de la obstetra, mientras que ven por la pantalla la imagen de la ecografía. Además, mezclaron con otros fragmentos desde su casa. “Mirá, es igual a mí”, bromeó Sabatini.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala serán padres por primera vez

“Vamos a ser papás”, se escuchó decir a la hija de Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop frente a cámara y con una de las imágenes donde se puede ver al bebé en camino.

Mientras que en todo momento se percibió el rostro alegre de la artista, el del jugador de la Roma transmitió sorpresa. Incluso no emitió palabra alguna, pero su cara lo dijo todo: la alegría lo desbordaba.

Luego del posteo en el feed, en las historias de la misma red social, cada uno agregó la imagen partida de los personajes de la serie animada Danny Phantom.

La escena de Danny Phantom que Oriana y Paulo eligieron en sus historias de Instagram para contar que serán padres por primera vez (Fuente: Instagram/@paulodybala @orianasabatini)

“Va a ser el bebé más hermoso del mundo”; “Se cumplió el sueño de Pablo, va a ser papá”; “Finalmente”; “Abran paso, se viene el bebé más hermoso del mundo” y “Se viene la perfección”, fueron algunos de los mensajes que los usuarios manifestaron en la sección de comentarios.

La reacción de la farándula tras el anuncio de Sabatini y Dybala (Fuente: Instagram/@orianasabatini)

Por su parte, se sumaron las reacciones de algunas personas del deporte y de la farándula. Entre ellos Rodrigo de Paul, que escribió: “Sííí” y agregó emoticones de corazones y caras felices. Gianina Maradona puso: “Aia, qué hermosura. Felicitaciones”, y Darío Barassi solo añadió emojis de corazones.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala muestran la imagen de la ecografía con su futuro bebé (Fuente: Instagram/@paulodybala)

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se conocieron en 2018, después del Mundial de Rusia. Luego de su separación de Antonella Cavalieri, el futbolista le escribió por Instagram a la actriz y después de una comida a solas ambos se enamoraron casi instantáneamente.

En julio del 2024 la pareja dio un paso más y se casaron en Dok Haras de Exaltación de Cruz. El festejo reunió a 300 invitados del mundo del deporte y a celebridades del espectáculo local. Desde ese entonces se especuló en reiteradas ocasiones sobre un posible embarazo de Sabatini y pese a que los dos tuvieron el deseo de ser padres, recién ahora confirmaron que su familia pasará a ser de tres.