Marcelo Longobardi volvió a la radio y analizó la actualidad política: “Si el debate es Cristina Kirchner, la Argentina no tiene destino”

Marcelo Longobardi volvió a hablar en una radio argentina luego de un año de ausencia y anunció que conducirá un nuevo programa tras su salida de CNN (AM 950). El periodista, líder de audiencias durante una década con su programa Cada mañana (primero en Radio 10 y luego en Mitre) tuvo un breve paso por la señal estadounidense y ahora desembarcará en Radio Rivadavia, luego de residir temporalmente en Miami.

Entrevistado por Jony Viale, Longobardi anunció que conducirá el ciclo Esta mañana a partir del próximo 27 de marzo. El programa irá de 6 a 10 de lunes a viernes y contará con la participación del columnista económico Willy Kohan, José Gabriel Carbajal (deportes), el doctor Claudio Zin (salud), Ignacio Ortelli (política), Maite Peñoñori (espectáculos) y Romina Aldana (locución). Dijo además que se espera la confirmación en el equipo de Ariel Tarico (humor): “Es muy posible que esté con nosotros”.

“Rivadavia es del año 1928, yo soy un granito de arena en esta historia, lo mejor que sé hacer es trabajar en equipo y eso voy a hacer”, contó el periodista y afirmó que hará foco en las noticias: “Lo que más me importa es algo que se perdió de vista, que son las noticias; tengo la impresión que ocupan un segundo plano y no solamente en la Argentina; hay un periodismo monotemático, obvio y previsible y con mucho de catarsis personales”.

Marcelo Longobardi

“Lo mío es intentar relacionar las noticias, por eso tomé tanto tiempo haciendo resúmenes, con la cabeza más abierta; la grieta generó que mucha gente cierre la cabeza, el sesgo de confirmación es una maldición y está arruinando la profesión; me gusta volver a la edición clásica, hay cosas más relevantes que otras, y la clave aun está en cómo se editan los programas, con la cabeza lo mas abierta posible, más allá de lo que pasa en nuestro metro cuadrado”, subrayó.

Sobre su nuevo momento como conductor, Longobardi dijo que ahora tiene “menos filtro” que antes: “Por ahí es la edad. Me han pasado cosas. Lo hablaremos al aire. Hay muchas cosas que no me banco que he bancado durante años, tengo menos paciencia con los temas. Y no me gusta la grieta”, reveló.

“Una cosa es la controversia pública, es obvio que la sociedad, el periodismo y la política deben pararse fuerte de cara a un proceso que intentó volverse autocrático. Por esto, se entiende que a partir de un fenómeno democrático se convierte en algo distinto”, sostuvo.

Y finalizó: “La Argentina así como está no tienen ningún destino y si el debate es Cristina Kirchner, no hay mucho para discutir”.

