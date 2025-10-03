Osqui Guzmán denunció que una policía le retuvo el DNI y le pegó por su color de piel

El actor Osqui Guzmán brindó este viernes un estremecedor relato de una violenta situación que aseguró haber vivido el miércoles pasado. El artista denunció que una mujer que agente de la Policía de la Ciudad lo increpó mientras esperaba el subte, le retuvo su DNI y le pegó dos veces en la cabeza con su garrote. “Me pidió el DNI por mi color de piel”, señaló.

Según su relato, publicado en su Instagram, el episodio ocurrió el miércoles a las 18.30, cuando se acercó a tomar el subte B en la estación Dorrego tras una nota con un canal de streaming para promocionar su obra El Bululú. El actor se encontraba hablando por teléfono con la actriz Leticia González de Lellis, que estaba de viaje.

El relato de Osqui Guzmán

“Estaba hablando y una mujer policía me pidió el DNI. Yo le dije [a Leti] que me lo había pedido y corté. Ella me lo volvió a pedir, pero de mala forma. Yo lo saqué, se lo mostré, pero no se lo di, porque no me dio confianza su actitud”, contó.

Luego, denunció que la mujer se lo sacó de la mano y se fue. “Yo le dije que estaba mal lo que estaba haciendo. ‘Está mal, está mal, está mal’. Y que me devuelva el DNI”, sostuvo. Según Guzmán, entonces la policía le habría dicho: “El algoritmo te reconoció. Vos sos chorro, te pensás que no te conozco? Sabemos lo que haces”.

El actor afirmó que le dijo que “se equivocaba”. “Ella me dijo que me callara la boca, pero yo no me callé”, relató. Fue entonces que comenzó la situación violenta: “Sacó la macana y me pegó en la cabeza, acá [señaló la parte de atrás del cuello]. Me dijo que yo era chorro, que ya me conocía, que estuve en la cárcel. Me preguntó si era peruano, yo le dije que era argentino y que se estaba equivocando”.

El Bululú, por Osqui Guzmán www.federicofazzari.com.ar - Prensa El Bululú

Guzmán sostuvo que la policía volvió a pegarle por segunda vez y que “se armó una situación violenta”. Luego, reclamó que todo habría sido por “su color de piel”, y mostró conmocionado por lo ocurrido, dejando un mensaje contra la discriminación.

“Me pidió el DNI por mi color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel. Mi hija tiene mi color de piel. Yo no iba a decir nada, pero hace dos días que no duermo. Y antes que crezca entre mis sueños, prefiero compartirlo”, remarcó.

Y concluyó: “Mi familia entera tiene mi color de piel. Ella [la policía] tenía este color de piel. La mayoría de los habitantes de este hermoso país tenemos este color de piel. Basta de perseguirnos por el color de piel”.

El actor no brindó detalles sobre lo ocurrido luego del altercado.

Osqui Guzmán Prensa El Bululú

El artista tuvo el apoyo de varios referentes del espectáculo, que comentaron su publicación en Instagram. “Hacés muy bien en hacerlo público Osqui querido, es abuso de autoridad y racismo. Te quiero”, le escribió el actor Federico D’Elia.

“No lo puedo creer, te abrazo Osqui, gracias por compartirlo”, sumó Fernanda Metilli. También se solidarizó la actriz María Carámbula: “Te abrazo, Osqui corazón”. “Una locura!!! Abrazo gigante Osqui querido”, comentó Jean-Pierre Noher.