Cuáles son los mensajes ocultos en el nuevo disco de Taylor Swift

La cantante estadounidense Taylor Swift lanzó su duodécimo álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl. Las letras del nuevo material contienen múltiples referencias a figuras públicas y a episodios de su vida personal, lo que alimenta el análisis de sus seguidores en todo el mundo. El disco está producido por la propia artista junto a los suecos Max Martin y Shellback.

Las supuestas dedicatorias a Blake Lively, Charli XCX y otras figuras

El nuevo material de la artista incluye canciones con referencias directas a otras celebridades. Los mensajes apuntan a su amistad con Blake Lively, una supuesta enemistad con Charli XCX y su admiración por Elizabeth Taylor, además de una colaboración autorizada con el legado de George Michael.

“Menos mal que me gustan mis amigos cancelados”, canta Swift en un tema que parece dedicado a Blake Lively REUTERS

Una de las canciones, “CANCELLED!”, parece dedicada a la actriz Blake Lively. La letra aborda la lealtad en medio de escándalos públicos. “Menos mal que me gustan mis amigos cancelados / Me gustan disfrazados de Gucci y envueltos en escándalos”, dice una estrofa. “Ahora sabés exactamente quiénes son tus amigos / Somos los que tenemos cicatrices iguales”, añade en otro pasaje.

Swift explicó el sentido del tema: “Trata, en cierto modo, de mis propias experiencias con el juicio colectivo y de haber estado en el centro de muchos momentos dramáticos y escandalosos en mi carrera. No dejo a la gente de lado solo porque otros decidan que no les caen bien. Tomo mis propias decisiones sobre las personas, basándome en cómo me tratan en mi vida y en sus acciones”.

Otro tema que generó comentarios es “Actually Romantic”. Las seguidoras de Swift interpretan que la letra se refiere a una enemistad con la cantante británica Charli XCX. “Te escuché llamarme ‘Barbie aburrida’ cuando la cocaína te hizo valiente / Chocaste los cinco con mi ex y luego dijiste que te alegraba que me hubiera ignorado / Me escribiste una canción diciendo que te enferma ver mi cara”, canta Taylor.

La canción “Actually Romantic” es interpretada como una respuesta a la cantante británica Charli XCX Christopher Polk/Getty images for TAS - RollingStone

La referencia parece conectar con la canción “Sympathy Is A Knife” del álbum Brat de Charli XCX, lanzado en junio de 2024. En ese tema, la artista británica canta: “No quiero verla entre bastidores en el concierto de mi novio. Cruzo los dedos, espero que se separen pronto”. En ese momento, Swift era pareja de Matthew Healy, líder de The 1975, y Charli XCX estaba de novia con el baterista de esa banda, George Daniel.

Los homenajes a George Michael y Elizabeth Taylor

El quinto tema del disco, “Father figure”, comparte título con una canción de George Michael de 1987. Los herederos del artista británico confirmaron la colaboración a través de un comunicado: “Nos encantó cuando Taylor Swift y su equipo nos contactaron a principios de este año para incorporar una interpolación del clásico de George Michael, ‘Father Figure’, en una nueva canción del mismo título”.

"Diría, sin duda, que ella es una de las mías", aseguró la cantante sobre su admiración por Elizabeth Taylor Getty Images - Ron Galella Collection

La artista también reveló su identificación con la icónica actriz Elizabeth Taylor. La vida sentimental de Swift, con parejas famosas como Joe Jonas, Harry Styles y Matthew Healy, fue objeto de escrutinio mediático, un paralelo que ella misma traza con la estrella de Hollywood y sus ocho matrimonios.

“Elizabeth Taylor es, para mí, una de las showgirls más definitivas e imprescindibles que podría imaginar. Vivió bajo la lupa de una manera tan intensa, y aun así lo manejó con humor y siguió adelante con su vida”, sostuvo la cantante. “Es bastante difícil encontrar modelos a seguir, pero diría, sin duda, que ella es una de las mías”, aseguró.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.