Pablo Duggan habló sobre la participación en su programa de Walter Graziano, denunciado por Agustina Peñalva por acoso

El periodista Pablo Duggan realizó un descargo este mediodía, después de la fuerte repercusión que tuvo la denuncia que hizo su compañera de C5N Agustina Peñalva contra el economista Walter Graziano por acoso.

Este mismo año, Graziano tuvo una serie de participaciones en Duro de Domar, el programa que conduce Duggan en la misma señal.

Rápidamente, los videos de sus intercambios con el economista en pleno ciclo se viralizaron por redes sociales y, debido a eso, salió a responder.

“Sí, es verdad. Vino un par de veces a Duro de Domar”, admitió primero el conductor, en su cuenta de X.

Sin embargo, rápidamente aclaró: “Tiempo después nos enteramos del acoso a nuestra compañera de canal. Lo repudiamos y jamás volverá a ser invitado”.

Además, Duggan replicó mensajes que escribieron otras personas, de solidaridad con Peñalva, y que pedían que la Justicia actúe para impedir que Graziano continúe con esta actitud.

El caso

El miércoles por la medianoche, la periodista contó en su programa que hace dos meses un hombre que se llama Walter Graziano la acosa. Según su relato, el hostigamiento arrancó por redes y después siguió cara a cara.

LA NACION confirmó este jueves por fuentes judiciales que se trataba del economista mediático.

Peñalva -que está con botón antipánico- hizo tres denuncias por este tema: dos ante el fuero civil nacional; y la última, el viernes pasado, en la Fiscalía 18 de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Ártico, quien dispuso que Graziano quede imposibilitado de acercarse a la periodista y de contactarla a través de cualquier medio.

Además de exigir una acción más rápida y contundente por parte de la Justicia, la joven -que lloró en vivo mientras contó lo que le pasa- le dirigió unas palabras directas a su acosador.

“Le estoy hablando a Walter, a este tipo. Vos mirás absolutamente todos los programas, flaco, yo no quiero nada de vos. No quiero que me regales flores, no quiero que me des un libro, no quiero que me des chocolates. Yo lo único que quiero es volver a vivir mi vida de una forma normal. Quiero poder trabajar tranquila, quiero poder salir tranquila, quiero poder ir a tomar un mate a la plaza si tengo ganas, quiero poder ir al supermercado tranquila. Te tengo miedo, chabón. Te tengo miedo y no quiero nada tuyo. No te conozco, no sé quién sos. Te pido por favor, déjame tranquila. No te hice nada, no me conocés, no te conozco. Te pido por favor, si estás mirando este programa, no me molestes más. Necesito realmente, de corazón, recuperar mi vida. Quiero volver a la normalidad. Hace dos meses que parece que vivo dentro de una película de terror. No quiero nada tuyo. Si tenés problemas psiquiátricos, hacete atender, internate. Por favor, no lo hagas más", dijo.

Según Peñalva, este hombre tiene denuncias previas de otra periodista y de su exmujer.

Repercusiones

El relato de Peñalva causó un fuerte impacto y una gran cantidad de personas, tanto del medio como anónimas, le expresaron muestras de solidaridad.

“El acosador es Walter Graziano. Por favor, protejan a Agustina Peñalva”, escribió la conductora Vero Lozano.

Se sumó Luli Trujillo, otra figura de C5N. “No se me ocurre algo más injusto, violento y perturbador que rogar vivir en paz. Ni Agus ni nadie se lo merece. Mi abrazo y acompañamiento", dijo.

Asimismo, de la prensa que cubre al club San Lorenzo, habló Julieta Natalutti, quien estaba con Peñalva en la última situación de acoso cara a cara que vivió por parte de Graziano, cuando fue a buscarla al exterior de la cancha, el viernes pasado.

“Mi solidaridad para con Agus. Fui testigo ese mismo viernes de cómo el psicópata ese volvió a acosarla en pleno Pedro Bidegain. Ninguna mujer merece vivir con miedo, que se haga justicia YA", exigió.