Quién es Walter Graziano, el economista denunciado por Agustina Peñalva

En las últimas horas, la periodista Agustina Peñalva -que trabaja en C5N y también cubre al club San Lorenzo- reveló que denunció penalmente al economista Walter Graziano. En un fuerte descargo, dijo que realizó tres presentaciones judiciales en su contra pero que continúa viviendo hostigamiento por parte de él.

Graziano tiene 65 años, es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y doctor en ciencias económicas de la misma casa de estudios. También realizó una Maestría en Financiamiento del Desarrollo Económico en Italia y un posgrado en Análisis Económico y Política Financiera en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington.

En la década del 80 trabajó en el Banco Central en áreas técnicas y actualmente se dedica a la consultoría económica y financiera de manera independiente. Fue titular de cátedra de Dinero, Crédito y Bancos y profesor adjunto de Macroeconomía en la Universidad de Belgrano.

En 1997 recibió el premio de la Fundación Konex en Análisis Económico y fue colaborador en varios medios de comunicación en los que analizó la actualidad económica de la Argentina.

Por otro lado, escribió varios libros de economía, entre ellos, Historia de dos hiperinflaciones, Las siete plagas de la Argentina y La verdad oculta de Argentina.

Con los años, reafirmó su postura crítica respecto al rumbo económico de la Argentina; argumenta que a lo largo de los distintos mandatos de gobierno no hay un plan económico sólido e integral a largo plazo. También cuestionó propuestas como la dolarización.

El economista cerró su cuenta de Instagram recientemente luego de la repercusión que tuvieron las declaraciones de Peñalva.

Participación en C5N y Radio 10

En reiteradas ocasiones, Graziano fue invitado a los estudios de C5N para analizar la actualidad económica. Incluso, el conductor Pablo Duggan, una de las figuras más conocidas de ese canal, admitió que lo invitó a su programa Duro de Domar pero que no volvió a ir tras la denuncia de Peñalva.

Si, es verdad. Vino un par de veces a Duro de Domar. Tiempo después nos enteramos del acoso a nuestra compañera de canal. Lo repudiamos y jamás volverá a ser invitado.

Su última aparición había sido en enero de este año. “La economía funciona mal, ya hay cosa que él ya no puede resolver”, fue una de sus declaraciones en aquel entonces.

💬 Walter Graziano, economista: "Creo que el objetivo de Milei fue no hablar de la economía"



📲 Sumate hasta las 00 hs. por @C5N y en https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/nbLpm6cbVd — C5N (@C5N) January 24, 2025

También asistió al mismo programa a fines del año pasado. “Este no es un plan de shock, es gradualista. Para hacer un plan de shock hay que tener una tasa de interés anual del 10, 12 o 15 por ciento. Pero tenés que estar muy seguro de que te sale bien”, sostuvo luego del dato de inflación del 2,7% en octubre del 2024.

Por otro lado, su más reciente aparición en Radio 10, sucedió en febrero de este año con Duggan. El conductor se refirió a Graziano como un “economista que sabe mucho” y como su “amigo”.

La denuncia de Peñalva

Peñalva dijo que hace dos meses que atraviesa esta situación, que ya hizo tres denuncias, que tiene un botón antipánico y que a pesar de eso sigue sufriendo acoso.

La periodista lloró en vivo y le habló directo a Graziano para que termine con la persecución. También le pidió a la Justicia que agilice los tiempos de acción.

La denuncia de Agustina Peñalva

Según pudo averiguar este medio, la última denuncia se radicó el viernes pasado en la Fiscalía 18 de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Ártico; está caratulada como hostigamiento. Enterado Graziano de que ingresó esta presentación, se presentó en la fiscalía con un abogado.

Mientras, Ártico le impuso una serie de medidas restrictivas al economista: entre ellas, está imposibilitado de acercarse a la periodista y de contactarla a través de cualquier medio. Además, pidió medidas de prueba.