El actor habló en una entrevista televisiva sobre su simpatía política con el kirhnerismo, dijo que por eso "recibió varios sablazos" y se refirió también a las causas que tiene Cristina Kirchner en la justicia

Pablo Echarri es un actor con una postura política manifiesta que no duda en defender. . En la noche del domingo, en una entrevista televisiva, dejó algunas definiciones sobre su posición afín al kirchnerismo. Entre otras cosas, destacó que, para él, "el proyecto de Néstor (Kirchner) fue lo mejor para la Argentina". Señaló también que algunas causas judiciales que enfrenta la actual vicepresidenta Cristina Kirchner son "un blef" y aseguró que los Kirchner fueron exitosos en su vida profesional y "podrían justificar su fortuna".

Echarri estuvo este domingo a la noche en una entrevista con la periodista Romina Manguel en la señal A24 y habló de todo, pero especialmente de su visión política, en la que siempre ha expresado una gran simpatía hacia el kirchnerismo. El actor comenzó la nota asegurando que sabe que hay gente que lo rechaza por su postura política, pero que eso "valió la pena".

El artista y productor aseguró que el deseo de interesarse por la política "fue visceral". "Vino desde adentro la necesidad de cristalizarme políticamente y marcarle un camino a mis hijos, que tenía que ver con salir a defender lo suyo", subrayó.

Aseguró que su primer acercamiento al poder ejecutivo fue por la lucha por los derechos de los actores por la propiedad intelectual, que allí se encontró con "el presidente actual" Alberto Fernandez y con el presidente de aquél entonces, Néstor Kirchner.

Luego contó: "Néstor nos dio (a los actores) el decreto de propiedad intelectual que debería haber venido 70 y pico de años atrás". Y aseguró que nunca le pidieron nada por eso. "Tuve miedo, pensé que me podían pedir estar en alguna campaña o exprimirme, pero no fue así", aseguró.

En relación a la presidencia de Kirchner, el actor fue contundente: "El proyecto de Néstor Kirchner fue lo mejor para la Argentina. Hizo lo contrario de los preceptos liberales o neoliberales que se venían haciendo, trajo una extraordinaria recuperación".

Cristina Kirchner y la corrupción

Echarri se refirió también a las causas que tiene la expresidenta Cristina Kirchner en la justicia: "En las causas de corrupción contra Cristina vi un avance de la justicia hacia el kirchnerismo post derrota (del justicialismo) del 2005, que fue de una intensidad exagerada".

Pablo Echarri se reunió con Néstor Kirchner en 2005 para pedir por la ley para la protección de la propiedad intelectual de los actores Crédito: Twitter

"Hay causas contra Cristina que me parecen un blef, como Memorándum de Irán o dólar futuro -añadió-. Creo que hubo una construcción para perseguir judicialmente al kirchnerismo. No sólo el sector judicial, también el sector mediático y cierta parte del sector económico".

"Por lo que yo sé los Kirchner han sido exitosos en su vida profesional y podrían justificar su fortuna", manifestó. De todas formas, el actor aclaró: "La política es sucia y la corrupción existe, pero lo que no puedo es no confiar en la gente que conduce el modelo político. Yo tengo un jefe político y le creo y dejo que actué la justicia".

Luego, aseguró que si un juez con un historial "limpio" condena a Cristina, se tendrá que "tragar el sapo y aceptarlo".

El secuestro de su padre y la delincuencia

En la charla, Echarri se refirió también a la situación de la inseguridad actual remontándose primero al secuestro de su papá, ocurrido en octubre de 2002, cuando un grupo de delincuentes mantuvo a su padre cautivo durante siete días. "Veníamos del corralito y quien tenía un mango lo guardaba abajo del colchón o en un modular, los bancos no eran opción, y lo que le pasó a mi viejo fue la resultante de eso, el secuestro vino por eso", dijo.

"La modalidad de secuestro en esos años empezó a activarse con grupos de delincuentes en connivencia con sectores corruptos de la policía -agregó el actor de Montecristo-. Sé que los secuestradores de mi padre no eran pobre gente que necesitaba salir a robar para comer, pero estábamos sumergidos en una crisis terrorífica que propiciaba eso".

"Tengo absoluto rechazo y un odio visceral por los secuestradores de mi padre. Pero comparto que hay una cantidad de delitos que se cometen porque la sociedad se va degradando cada vez más. Hay que tratar de combatir la desigualdad. Y hay que desterrar los focos de corrupción en la policía y profesionalizarla", concluyó.

La campaña "Yo sí me vacuno"

En cuanto a los trascendidos que hubo días atrás sobre el hecho de que un grupo de actores habría cobrado dinero por promocionar la vacunación contra el coronavirus en una campaña titulada "Yo sí me vacuno",Echarri fue terminante.

"Nadie del gobierno me propuso que me ponga la vacuna. Hago una nota con Victor Hugo (Morales) y su productor me pide un video para un programa que van a hacer en C5N sobre la vacuna. Dije: 'Yo me pongo la vacuna'", explicó.

"Al otro día apareció un tweet de un conocido troll y dijo que yo había cobrado $800.000. Nunca hubo una contraprestación entre el kirchnerismo y yo. Yo creo en el peronismo", agregó.

El intérprete de Resistiré, volviendo al tema de su militancia, expresó: "Yo le pongo el cuerpo al kirchnerismo, te imaginarás que vengo recibiendo sablazos desde hace tiempo. Volvería a hacer todo lo que hice con los costos que tuve que pagar, porque gané otras cosas. No me quiero mantener en un espacio eterno de galán que sigue haciendo la novela en tal canal".

Finalmente, al señalar el trato que recibe de las personas de a pie, Echarri señaló: "La gente no me putea en la calle, me tratan con mucho respeto. Tal vez pasa un auto y me gritan 'chorro'. La puteada del conservador es "chorro".