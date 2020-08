En una entrevista radial, Echarri habló de la situación que atraviesan los actores por la pandemia y habló de su compromiso con el Frente de todos Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 16:29

Desde que comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus, Pablo Echarri se mostró muy involucrado en las demandas de los actores por la delicada situación económica que atraviesa el sector. Fue el tema principal que el actor abordó en una entrevista en Radio con vos, en la que además habló de su compromiso con el Frente de Todos. "Los kirchneristas somos muy fanáticos", definió en diálogo con Alejandro Bercovich en el ciclo Pasaron cosas.

"Lo que se necesita es una legislación concreta para que las plataformas formen parte de los que tributan derecho a la propiedad intelectual", dijo Echarri al comienzo de la nota. "Siempre la tecnología va adelante de la legislación".

Luego, Bercovich le preguntó al actor por la decisión de Cristina Kirchner respecto a la fórmula presidencial que ganó en 2019. "Recuerdo ese momento como la movida política más brillante de los últimos 50 años", sostuvo. Y agregó: "Los más kirchneristas seguíamos creyendo o queriendo creer que Cristina tenía algo más para dar, pero no nos dábamos cuenta de que era una jugada con una visión mucho mejor".

"¿Creés que hubiese alcanzado con Cristina sola?", le preguntó Bercovich. "No, no, no", respondió, enfático, sobre lo que consideró "una jugada bastante impredecible". Y añadió: "Pero los kirchneristas somos fanáticos, el deseo va por delante de la observación objetiva de la realidad. Creo que los que están en las antípodas de nosotros también manejan algún nivel de fanatismo".

Por último, sobre su interés por Alberto Fernández como candidato, expresó: "Siempre me gustó Alberto, me parecía que además del conocimiento tenia el expertise de haber estado al lado de Néstor [Kirchner] y, al comienzo, con Cristina. Creí que él podía ser una variable importante, pero no nos podíamos imaginar que fuera a generar el amalgamiento que generó".