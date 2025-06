Pablo Echarri se cruzó con un periodista por defender a Cristina Kirchner tras la condena

Pablo Echarri, conocido por su firme respaldo a la expresidenta Cristina Kirchner, fue uno de los artistas que se acercó a su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, para expresarle su apoyo tras la confirmación de su condena.

Mientras ofrecía declaraciones a los medios sobre la situación judicial de la exmandataria y referente del Partido Justicialista (PJ), se produjo un tenso momento al aire. El periodista Ignacio Ortelli, visiblemente molesto, pidió que se interrumpiera la transmisión de las palabras del actor.

“Sacalo porque estoy cansado de escuchar a este chanta que cuando apareció la gente en La Rosadita decía que había gente solamente contando dinero y que no le parecía grave”, dijo el cronista. Y prosiguió: “Este hombre, que hace mucho que no le conozco un éxito realmente, se piensa que es una referencia y la verdad que no. No tiene legitimidad. No lo vota nadie, no lo elige nadie, ya no lo elige nadie en las películas. Así que no lo quiero escuchar más”, cerró Ortelli, con énfasis.

Tranquilo @ignacioortelli ,te va a dar algo.

Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que dan legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea, vos vivirías muteado. https://t.co/Mloqb6qorO — Pablo Echarri (@echarripablo1) June 18, 2025

Fue entonces que Echarri decidió contestarle al conductor de A24 a través de sus redes sociales: “Tranquilo Ortelli, te va a dar algo. Si los éxitos alcanzados en el oficio fuesen la variable que dan legitimidad en la vida para hablar y expresar una idea vos vivirías muteado”.

El periodista fue por más y le contestó por el mismo medio. “Consultá querido, Pablo. ¿Con esto de Cristina Kirchner estás fingiendo demencia como dijiste que hiciste con Alberto [Fernández]? Y otra: ¿trece años después seguís creyendo que era solo gente contando plata?”, le recriminó Ortelli.

Consulta querido @echarripablo1: con esto de @CFKArgentina estás fingiendo demencia como dijiste que hiciste con Alberto?



Y otra: 13 años después seguís creyendo que era sólo gente contando plata? https://t.co/8VtvKUWOkF — Ignacio Ortelli (@ignacioortelli) June 18, 2025

Qué dijo Echarri para defender a Cristina

Desde la vereda del inmueble de la expresidenta, en San José 1111, desde donde este martes quedó detenida de manera oficial, el actor habló sobre la condena de Kirchner. “Creo que una de las intenciones que tienen quienes la encarcelaron, digamos el conservadurismo argentino, es verla con todos esos detalles y todos esos símbolos. Cuanto más indigna la vean, más contentos se pondrán”, apuntó Echarri.

Pablo Echarri, Mirta Busnelli y Marilina Ross en la esquina de la casa de Cristina Valeria Rotman

“Les diría que cuanto más traten de hacer eso, más van a enardecer al pueblo. Entonces, me parece que si lo que estamos buscando es una convivencia democrática, les digo que traten de no hacerlo”, sumó.