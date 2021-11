Palito Ortega reveló cómo fue el reencuentro con su madre, quien lo abandonó de niño

Invitado a Los Mammones (América) este miércoles, Palito Ortega abrió su corazón y se sinceró sobre un tema delicado relacionado con su vida privada. Consultado por Jey Mammon sobre el vínculo que tuvo con su madre, el cantante reveló cómo fue su reencuentro con ella después de que lo abandonara cuando era niño.

“Me quedó pendiente lo de tu mamá. Vos cuando recibís la carta te reencontrás con tu mamá, ¿no?”, le preguntó el conductor del programa en relación al primer contacto que establecieron luego de mucho tiempo. “Sí, me entró una gran curiosidad porque habían pasado años. Quería ver cómo estaba, pero tenía también esa cosa que te puede agarrar, como…¿Qué hago?”, confesó Ortega.

Y profundizó: “No sabía bien cómo actuar, había pasado mucho tiempo. Finalmente nos encontramos, fue un encuentro difícil pero entendí que era la vida, se dio así. Yo ya había empezado a trabajar, le compré un departamento muy lindo, quería que esté cerca, en Capital Federal porque estaba en Berazategui”.

Palito Ortega habló sobre el reencuentro con su madre

Respecto a cómo siguió su relación, contó: “Nos vimos más seguido, empezamos a hablar. Las conversaciones son interesantes porque ponen en blanco y negro muchas cosas. Ella tenía muchos argumentos siempre, me contaba cosas que yo sabía más o menos, por dónde iba todo”.

Además, Palito se refirió a su padre. “Éramos cinco hermanos. Cinco varones y una chiquita. Mi viejo se hizo cargo de todo, para mí era Dios y no me alcanzaban las manos para ayudarlo. Le dije: ‘Papá, haceme un cajón de lustrar’, ahí me iba a la puerta de un club y cantaba para que tenga más clientes. Después, esas monedas se las ponía en las manos a él”.

Hacia el final del ciclo, el artista cantó para su público y se despidió con sus temas más conocidos: “Lo mismo que a usted”, “Sabor a nada”, “Viva la vida”, “Corazón contento” y “La felicidad”.

Palito Ortega fue invitado a Los Mammones y cantó sus clásicos temas Capturas

El adiós de Palito Ortega a los escenarios

Durante su diálogo con Mammon, Ortega dio detalles del próximo show que realizará en el Palacio de los Deportes, el 11 de diciembre, y habló de su ”tour despedida”. “Este año me voy a dedicar a saludar a la gente y agradecerle de todo corazón por todo lo que recibí durante más de 50 años. Hay que agradecerle desde lo más profundo de nuestro ser a Dios y a la gente por todo. Voy a aprovechar todo este año que viene, inclusive, para hacer algunas visitas internacionales, por Latinoamérica, pero ya para darles el abrazo final. Para decirle gracias. Uno ya se está despidiendo”, explicó, tras anunciar que dará un concierto en el Luna Park el 22 de abril de 2022.

Si bien se despide de los espectáculos masivos, Palito aseguró que no dejará la música: “Yo no descarto que puedo seguir grabando, componiendo, inclusive para otros intérpretes”.