La sorpresa de Pampita Ardohain a Benjamín Vicuña en el día de su cumpleaños

“Me están asustando, ¿pasó alguna cosa?”, lanzó Carolina Ardohain cuando vio a toda la prensa esperándola en la puerta de la productora de su programa. Mientras el cronista de Los ángeles de la mañana intentaba obtener su opinión sobre la entrevista que Alejandro Fantino le había hecho a La China Suárez, la conductora, fiel a su estilo, esquivó las preguntas. “Ya saben que yo no hablo de nada de esas cosas. No hablo de entrevistas de otras personas, de la vida de los demás, no me meto, no tiene que ver conmigo”, expresó tajante.

Si bien la modelo paró para hablar, no quiso contar si tuvo una charla con la China o cuál es su opinión al respecto. “No voy a decir nada, voy a seguir cuidando el vínculo familiar que es lo que nos importa a todos y voy a seguir priorizando eso”, repitió confirmando que la relación con la madre de los hermanos de sus hijos está “muy bien”.

“Hace unos años dijiste: ‘el tiempo me va a dar la razón’”, insistió el movilero en un último intento. Sin embargo, tampoco tuvo éxito. “Ya pasaron muchos años. No opino de nada. No vuelvo al pasado. No me metan en un tema que no tengo nada que ver, por favor”, expresó Pampita ya molesta.

De lo que sí habló fue del video sorpresa que sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio le hicieron a su padre Benjamín Vicuña por su cumpleaños y que ella misma se encargó de subir a sus redes. “Me pareció re lindo de parte de mis hijos todo lo que le decían, cómo lo valoran como papá, y lo quise compartir”, explicó.

“Estamos esperando que se haga justicia”

Antes de entrar a grabar su programa, Pampita Online, la conductora habló del juicio a Juan Darthés en el que ayer declaró Thelma Fardin, la denunciante. “Estamos todos esperando que se haga justicia. Va a determinar la Justicia inocencia o culpabilidad (…) Apoyando a Thelma en todo lo que suceda”, señaló.

“Siempre le decimos a todas las mujeres que hagan la denuncia, no importa cuánto tiempo haya pasado; siempre incitamos a poder contarlo. Son procesos personales larguísimos; muchas veces se llevan el secreto a la tumba, así que siempre en mi programa incitamos a que lo puedan decir, lo puedan hablar y de alguna manera sanar esas heridas”, reflexionó Pampita.

Tras advertir que ella nunca fue víctima de ningún tipo de abuso, Ardohain destacó que el testimonio de Fardin fue un quiebre para que muchas mujeres se animaran a hablar. “Creo que inspiró a un montón de mujeres a animarse, eso es válido. Fue un quiebre, muchísimas figuras se animaron a contar que le habían pasado cosas. A mí no me pasó pero tengo muchos casos conocidos”, concluyó.