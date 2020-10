Nicole Neumann y Pampita Ardohain vuelven a cruzarse Crédito: Instagram

Carolina "Pampita" Ardohain y Nicole Neumann volvieron a enfrentarse. Esta vez, la disputa se inició por algunos comentarios sobre los rumores de embarazo de Mica Viciconte y Fabián Cubero y un supuesto acuerdo de manutención al que habría llegado la conductora con Benjamín Vicuña. Los dichos entre las modelos fueron y vinieron y finalmente Pampita apuntó: "No tiene por qué opinar, porque no sabe nada".

Todo comenzó cuando Nicole dijo que antes de tener un nuevo hijo, su exesposo debería "cumplir con la manutención" de las tres hijas que tuvo con ella, Allegra, Sienna e Indiana. "Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida", afirmó hace unos días, dando a entender que Fabián no le pasa la suma de dinero correspondiente por mes en lo referido a alimentos.

Ante la observación y en el debut como panelista de Mica en el programa Pampita Online, Pampita sostuvo que los hijos y los asuntos económicos son dos cosas diferenciadas. "Tener un hijo no tiene que ver con lo económico", aseveró, dejando atrás toda la empatía que había demostrado en el último tiempo con Nicole.

Molesta ante la intromisión, Nicole fue tajante: "Es muy fácil para alguien en un contexto que tiene un arreglo de por vida en dólares contestar una cosa así. Cuando uno está en otra situación analiza mucho más traer otro hijo al mundo si no le podés dar de comer o pagar una educación como corresponde. Es muy fácil cuando uno está en un contexto fuera de la realidad opinar desde ahí. Se ve que se le acabó la sororidad".

La modelo y conductora habló del acuerdo de manutención al que habría llegado con Benjamín Vicuña Crédito: Instagram

Los dichos de su colega enfurecieron a Pampita, quien decidió contraatacar, y en diálogo con Hay que ver, lanzó: "Es privado el acuerdo con el padre de mis hijos, así que no tiene por qué opinar porque desconoce, no sabe nada". Luego explicó por qué se refirió a la disputa entre Nicole, Fabián y Mica y justificó: "Cuando hablo en el programa es porque el tema está instalado, porque los propios protagonistas lo instalan".

Ya en tono de paz, la conductora aclaró que su intención no es iniciar una nueva pelea con Nicole. "No es que yo me pongo a hablar de Nicole o de Mica porque se me antoja. Es porque los propios protagonistas generan tema todo el tiempo de un lado o del otro y pasan a ser el tema del día en la rutina cuando hablamos de espectáculos. Pero es muy fácil, si no quieren que hablen de ellos, no generen tema", sostuvo.

A su vez, añadió: "Con todo lo que tiene que ver con mis hijos mantengo una privacidad absoluta. Mi mirada es que nadie puede decir es que nadie puede elegir el momento exacto para traer un hijo al mundo porque ese momento tan maravilloso no es tan así en la vida diaria". La modelo, además, hizo referencia a la realidad del país: "Hay un montón de familias pasándola mal y que están apostando a traer hijos igual y es muy duro generalizar así. Es muy duro lo que está atravesando la gente".