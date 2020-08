Pampita apoyó a Nicole Neumann y le mandó un contundente mensaje a Cubero

Pampita defendió a Nicole Neumann y le pidió un mayor compromiso a Fabián Cubero Crédito: Captura

A raíz de que Nicole Neumann diera positivo de Covid-19, la polémica se instaló en todos los medios. Su actitud hacia su empleada doméstica contagiada y su eterno enfrentamiento con el padre de sus hijas y su actual pareja generaron una fuerte repercusión a pesar del difícil momento que está viviendo la modelo. Sin embargo, y entre tantas críticas recibidas, sorprendió la reacción que tuvo Pampita Ardohain, quién defendió públicamente a su colega y le mandó un contundente mensaje a Fabián Cubero.

"¿Pero mandarla a la persona al cuarto es frialdad o proteger a tus hijas que capaz no están contagiadas todavía? No sabemos si la persona salía, quién contagió a quien. Eso no lo sabemos. Si una persona que vive en tu casa te dice que tiene síntomas, es lógico que le haya dicho que se encierre en un ambiente hasta que se resuelva", opinó la conductora de Pampita Online mientras trataban el tema en su programa.

Sin embargo, este no fue el único comentario de apoyo hacia Neumann. Enseguida Ardohain hizo referencia al fundamental rol que Fabián Cubero debería adoptar en este momento. "Él puede ayudar muchísimo. Puede traer las compras del supermercado, puede llevar la ropa al lavadero, puede llevarle comida hecha para que no tenga que cocinar la madre de sus hijas que también está atravesando este virus. Hay mil cosas que puede hacer un padre sin tener contacto con las chicas", advirtió.

"Si fuese Cubero aprovecharía esta semana para demostrarle el amor que le tengo a mis hijas, me acercaría todos los días, no hace falta una excusa. Tus hijas tal vez están enfermas, aunque no tengan síntomas, y está bueno estar presente no solo a través de un teléfono", aconsejó dando a entender que en estos momentos es necesario dejar los conflictos de lado y ser más empáticos.

Pero su consejo no terminó ahí. Minutos después, la modelo miró a cámara y con tono contundente expresó: "¡Cubero, lucite! Aprovechá estos días y sé el padre del momento. Es tu oportunidad y tus hijas te necesitan presente".