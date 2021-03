Pampita Ardohain, entre la maternidad y su vuelta a la TV

Falta muy poco para que Carolina “Pampita” Ardohain vuelva a la televisión. Embarazada de casi cinco meses y tras recuperarse del coronavirus, la conductora habló de cómo será su año laboral y cómo está viviendo la maternidad en esta instancia de su vida.

“Es el quinto así que hay mucha menos ansiedad que los primeros embarazos porque uno ya conoce el recorrido, pero sigue teniendo la misma magia obviamente”, comentó la modelo que se acercó a los estudios de NetTV para grabar la promo de su programa, Pampita online.

Mientras asegura que sus hijos están muy ansiosos con la llegada de su nueva hermanita, Ardohain reveló lo que significa volver a ser madre a esta altura de la vida. “Los chicos están muy contentos, todos esperando que venga a esta familia. Con los brazos abiertos para mimarla mucho, llenarla de besos y disfrutarla. A mí siempre me gustó estar embarazada, siempre me gustaron los chicos, tengo mucha paciencia. Lo mejor de mi vida siempre han sido mis hijos, para mí los chicos son una bendición”, señaló.

“Este embarazo nos encuentra desde otro lugar disfrutando mucho cada momento, cada situación. Con Rober fuimos papás varias veces, pero éramos más jóvenes, ahora es todo muy especial, cada cosa por más chiquita que sea pasa a ser muy importante y mágica”, agregó emocionada por esta nueva oportunidad que le da la vida.

Su vuelta a la TV con cambios

Su vuelta a la televisión es inminente. La conductora se prepara para volver con su magazine Pampita Online, aunque con algunos cambios. “Contenta porque el programa se sintetizó a una hora. Estoy contentísima con el nuevo horario que es de 20 a 21, que era nuestro horario original en los comienzos, así que me encanta porque la gente ya hizo todo en su casa, está más relajada y se puede quedar tranquila mirando”, reveló quién ya venía pidiendo este horario hace tiempo.

También Pampita se prepara para volver a ocupar su lugar en el jurado de ShowMatch, en lo que será ahora La Academia. “Por suerte vuelve ShowMatch. Con muchas ganas porque el año pasado no pudo ser, así que este año tenemos todos muchas más fuerzas y ganas porque lo extrañamos”, indicó mientras reveló que el jurado ya tiene su propio grupo de WhatsApp llamado “Locademia”.

En cuanto a sus nuevos compañeros de estrado, opinó: “El jurado re bien, ya estamos conectados. Seguro en estos días vamos a ir a comer todos juntos porque está buena la química de grupo a pesar de que todos tenemos distintas opiniones a la hora de evaluar. Chocha de compartir con Jimena (Barón) y Hernán (Piquín). A Hernán lo quiero mucho, tuve la oportunidad de bailar con él (que fue un orgullo para mí) y ahí pude conocerlo un poco más. Es un encanto, muy profesional, y Jimena me encanta. Es una bomba atómica y me parece que va a sorprender”.

Por último, advirtió que este año no habrá viajes en vista y que sólo se ausentará del certamen cuando tenga que parir, pero no será más de una semana. “No sé qué día va a ser el parto porque voy a tratar de que sea natural así que me guardo la semana de vacaciones para eso, no hay viajes este año. El que quise hacer hace poco no pudo ser porque justo me contagié así que vamos a estar muy tranquilos este año en casa”, concluyó.

LA NACION