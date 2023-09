escuchar

A una semana del comienzo del Bailando 2023 (América), el certamen ya da mucho que hablar debido a las nuevas propuestas y apuestas sobre la pista. El martes contó con estos condimentos con la presentación de Milett Figueroa, la bailarina peruana que acompaña a Martín Salwe. La joven de 31 años se llevó toda la atención por su belleza y por el acercamiento que tuvo con Marcelo Tinelli, que derivó en un particular comentario por parte de Pampita al compararla con Guillermina Valdés.

La vuelta de Marcelo Tinelli a la pantalla vino con una nueva versión del Bailando, con cambios en la dinámica del certamen y con nuevas apuestas para que la pista vuelva a brillar. En lo personal, el conductor suma un condimento especial en su ida y vuelta con ciertos participantes al exponer sus sentimientos con un pícaro juego sobre su soltería. Primero fue con Gisela, la mamá de Tomás Holder, que tuvo un intercambio de halagos y esbozó la posibilidad de poder tener citas con ella.

Marcelo Tinelli halagó la belleza de Millet (Captura video)

Pero ese intercambio parecería haber quedado atrás con el debut en la pista de Milett Figueroa, que cautivó al conductor con su gran belleza y espontaneidad. “Te vi entrar y si me tomaban las pulsaciones debe haber sido de 150. Porque ya cuando te vi en la foto (de promoción del Bailando) me paso que...”, fueron las palabras de Marcelo Tinelli en un acto de sinceridad frente a la bailarina.

Antes de terminar la frase para referir al primer encuentro que tuvo con ella, el conductor se autointerrumpió para sumar a Pampita a la conversación. “Le veo un aire a tu exmujer. Tiene algo como de Guille Valdés, la nariz, la altura”, indicó la modelo, lo que causó cierta incomodidad en Marcelo, que se limitó a sonreír y mirar a la bailarina.

Pampita halagó a Millet Figueroa e incomodó a Marcelo Tinelli al mencionar a Guillermina Valdés

“Hermosa mujer, tiene buenos gustos”, expresó con soltura Milett. “No digo nada yo”, respondió incómodo y le dio pie a Zaira Nara, quien desde el streaming se burló de él al referir que ni el jurado lo “respeta”, debido al tipo de comentario que le hicieron en medio de su juego de seducción.

Rápidamente, Pampita interrumpió a su colega modelo para aclarar sus palabras. “Estoy diciendo que me hace a acordar a ese tipo de mujer. Alta, rubia, piernas largas y una nariz y sonrisa hermosa. La estoy halagando. Y, además, con Guille tenemos la mejor de las ondas así que todo bien”, expresó.

“Totalmente, yo también. Le mando un beso a Guille. A mí no me hizo acordar, pero bueno, ahora que lo decís...”, comentó el conductor sobre esta similitud referida a su expareja, con quien se separó en mayo del 2022 tras nueve años de amor. Ante esta aclaración, fue a fondo con los halagos hacia la participante al recordar la primera vez que la vio, en la jornada de toma de fotos para la promoción del ciclo.

“Me impactaste. Tenés algo en la sonrisa y la mirada. Cuando me dijiste que guapo yo dije: “Qué linda mujer”, y me quede sorprendido”, se sinceró. Millet no dudó en aceptar los halagos y redoblar la apuesta al afirmar que él es el hombre muy guapo. Este primer ida y vuelta, además de colocar a Martín Salwe, el famoso de la pareja, en un segundo lugar, promete ser una escena que se volverá a repetir con un posible acercamiento entre ellos.

Quién es Millet Figueroa

Millet Figueroa ya conquistó a Marcelo y al público argentino, pero lo cierto es que poco se sabe de la joven peruana, que hasta el momento era un tanto desconocida en la Argentina. Sin embargo, en su Perú natal cuenta con una gran popularidad, desde su irrupción en los medios de comunicación.

Millet Figueroa tiene 31 años y conquistó al público argentino (Captura video)

La ahora bailarina es también modelo y ganó gran popularidad luego de sus participaciones en programas como Dame que te doy y en Combate, en 2011. Luego, en 2016 ganó el certamen de belleza Miss Supertalent y fue finalista de Miss Perú, ese mismo año.

Desde entonces, su nombre fue reconocido por la audiencia por sus diversas participaciones en ciclos televisivos, como así también por los distintos escándalos amorosos que protagonizó.