Pampita habló sobre su nuevo novio y contó cómo lleva la exposición

28 de agosto de 2019 • 12:25

Luego de confirmar su noviazgo con el empresario gastronómico Roberto García Moritán, Pampita Ardohaín reveló en su programa Pampita Online lo complicado que es para su nueva pareja lidiar con el gran nivel de exposición pública al que no está acostumbrado.

"Es difícil para alguien que no es del medio, principalmente porque cuando sale algo y uno no está acostumbrado, no es solo que aparece en algún portal, es la repercusión que tiene para los seres queridos, los amigos. Te empiezan a comentar, es como un cumpleaños que dura una semana, te llegan muchos mensajes", comentó la modelo luego de que su compañero de programa Luis Piñeyro le pregunte sobre la relación.

Pampita ya sabe manejarse con esta exposición y no tiene conflictos, pero señaló que "para alguien que tiene una rutina y está trabajando, que te entren muchísimos mensajes es una situación rara a la que uno no está acostumbrado".