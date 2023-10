escuchar

Got Talent Argentina (Telefe) es uno de los programas que tiene en vilo a miles de argentinos y no solo por los talentos de sus participantes, sino también por las historias que traen, los momentos emotivos que se viven en el estudio y otros que generan el desconcierto del público. Esto último pasó durante la noche de este jueves, cuando el comentario de La Joaqui dejó boquiabierto a más de uno.

En una gala que definió a los semifinalistas del reality, les tocó presentar su cuadro a Sasha Álvarez y Maximiliano Gómez, oriundos de Junín, provincia de Buenos Aires, que bailaron bachata al ritmo de “Fallin” de Alicia Keys. Pese a que en su primera presentación deslumbraron al jurado, esta vez no lograron convencerlos.

Sasha y Maxi, son oriundos de Junín. A diferencia de su primera presentación, esta vez no lograron convencer al jurado (Foto: captura TV)

Florencia Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul coincidieron que los jóvenes “estaban bajos de energía”, algo que no notaron en su debut. “Sinceramente, me gustó más la performance anterior. También es cierto que la anterior era un poco más explosiva y daba espacio a que las ‘cosas sucias’ al ojo no ávido como el mío pasaran desapercibido. Valoro que hoy hayan ido por otro camino, pero justamente al elegir algo no tan explosivo, empecé a ver un poquito de las cosas que van a tener que seguir trabajando”, indicó Abel Pintos.

Por su parte, Flor Peña recordó el primer día de la pareja sobre el escenario, que le remarcaron a Maxi que no había sido el mejor acompañante para Sasha. “La verdad que creciste. Debo reconocer que te has puesto las pilas. Estuviste más atento como partner, pero si creo, como dice Abel, estuvieron un poco más prolijos, quizás quisieron ir más a lo seguro y esa prolijidad les quitó un poco de fuego y la bachata necesita un poco de sensualidad”, remarcó.

Al momento de su devolución, La Joaqui opinó igual que sus compañeros. “A mí me pasó lo mismo. Los noté un poco bajos de energía. No entiendo mucho de baile, no sé si es por querer ir a lo seguro”, señaló. Al escucharla, Lizy Tagliani acercó el micrófono a la joven, quien explicó: “Yo estoy mareada desde hoy. Estoy baja de energía e hice lo que pude”.

Y siguió: “Estoy con un estado gripal y no estoy comiendo mucho”. Preocupada, la conductora le preguntó: “Pero, ¿estás bien ahora?”, y la concursante asintió con la cabeza. Acto seguido, la intérprete de “Dos besitos” sorprendió con su desopilante respuesta. “La última vez que me mareé, tuve un bebé, te cuento”, lanzó y desató la risa de todos.

Fiel a su estilo, Lizy bromeó: “Ay chicos, estoy mareada, pero no se ilusionen”. “Está bueno informarlo”, le respondió la cantante y terminó con su corrección. “Pero son hermosos y bailan increíble. Ahora que me decís que te sentías un poco mal, entiendo la diferencia de nivel entre la vez pasada y ahora”, completó.

Por último, Emir dijo que sintió lo mismo que el resto del jurado, pero a diferencia de ellos, interpretó que la joven bajó la energía adrede para poder estar en ritmo con su partner. “La coreografía no me gustó mucho, pero realmente hay una gran mejoría tuya (le dijo a Maximiliano) y se nota muchísimo que lo ayudas a que crea en él”, concluyó.