Pampita mostró el regalo que le hizo Roberto García Moritán en sus últimas semanas de embarazo

Por estos días, Pampita Ardohain transita las últimas semanas de su embarazo. Mientras espera su primera hija con Roberto García Moritán, la modelo y conductora se muestra súper activa y continúa con su rutina profesional. En Pampita Online, el programa que conduce por NET TV, compartió un tierno gesto que su esposo tuvo con ella.

El lunes, cuando ingresó al set de su programa, Ardohain hizo lo que suele hacer en cada emisión: mostrar su look. Al entrar al estudio, explicó cada detalle de su atuendo y se detuvo en uno en particular: “un anillo muy especial” elaborado por su actual pareja y padre de su futura hija.

Tras mostrar el regalo de su marido, Pampita indicó: “Como no me anda más el anillo, me dijo ‘te doy el mío’. Yo dije ‘¡no, señor! Ese no se saca con nada’”, relató, entre risas. Y sumó: “Es que yo ya tengo acá la prueba de que esto fue consumado”, señalando su panza de ocho meses.

El accesorio, que ahora reemplaza a su alianza de casamiento, fue un obsequio artesanal que García Moritán hizo especialmente para ella. “Agarró una cintita y me hizo este, que me va a estar acompañando las últimas cinco semanas que me quedan de embarazo”, explicó. “Acá estamos, acompañada, siempre con mi amor”, cerró.

Días atrás, la conductora mostró en su cuenta de Instagram el detrás de escena de una producción de fotos que pronto saldrá en la revista ¡Hola!. Cubierta solo con un paño de tela, Pampita posó radiante frente a la cámara. Como adelanto de lo que luego pudo verse en la revista, publicó una serie de videos del backstage en sus redes en los que se la ve casi desnuda, con un sutil maquillaje y el pelo suelto.

