Pampita trató de “Mariano” a Mariana Genesio Peña y después le pidió disculpas: “Soy disléxica”

Carolina “Pampita” Ardohain quedó en medio de una polémica luego de anunciar en La Academia (eltrece) que una de las parejas salvadas era la de “Mariano” aunque luego se corrigió y aclaró “Mariana Genesio Peña”. Esto provocó que en las redes sociales comiencen a atacarla hasta su pedido de disculpas.

“Nos gustó, vimos otra Mariana. Además su bailarín acompañó espectacular. El stand up del principio, y buscaron todo para que sea un show muy completo asique gustó mucho”, agregó la jurado durante la devolución. “Muchas gracias”, agradeció la actriz.

Luego del fallido al aire, el periodista Ángel de Brito publicó en Twitter: “Mariano”. Otros de los tuits aseguraban: “Vieron como estos últimos días se cayeron las redes, el papelón de Albert0 y ahora esto de Pampi7a....yo solo diré: Mercurio Retrógrado” y “Se ve que estar embarazada te da cierta impunidad”.

Al regresar del corte, Pampita le pidió perdón a la actriz trans por haberla llamado “Mariano”. “Tuve un fallido horrible, de mi cerebro porque soy disléxica. Le dije Mariano a Mariana, lo corregí muy rápido porque me di cuenta de que lo estaba diciendo mal”. Y agregó: “Obviamente es Mariana, la respeto, la admiro, me encanta y la quiero. Pero no quiero que quede la duda con eso. Y la gente que me conoce sabe que tengo problemas graves con el tema de los nombres, pero no hay nada detrás de eso”, concluyó.

LA NACION