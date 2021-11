Pampita opinó del nuevo conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero y fue tajante

Ser famoso no es nada fácil y en medio de las turbulencias de la fama, el mundo del espectáculo se convierte en un todos contra todos. Uno de los ejes de peleas más conocido es Nicole Neumann versus Fabián Cubero (su ex) y Mica Viciconte (la novia de su ex). El complejo entramado de traiciones, tirada de indirectas y una larga lista de etcéteras que protagoniza el trío, fue dejado de lado para un importante evento: el debut artístico de Indiana, la hija mayor de la modelo y el exfutbolista. Si bien hubo muchos que criticaron la decisión de la adolescente de seguir los pasos de su madre en las pasarelas, alguien que sorprendió con su opinión fue Carolina ‘Pampita’ Ardohain, quien durante años estuvo enemistada con su colega.

Nicole Neumann junto a Indiana Cubero, su hija, durante su debut en el mundo del modelaje Gerardo Viercovich - LA NACION

Indiana Cubero, con apenas 13 años de edad, dio un gran paso en su carrera y participó en su primer desfile de moda. Luego de realizar un curso en la academia de Anamá Ferreira, la adolescente decidió seguir los pasos de su madre y se animó a caminar la pasarela. Nicole, llena de orgullo, celebró cada momento y Cubero, no tan convencido, igual estuvo firme apoyando a su hija. Quien decidió también aportar su grano de arena al evento fue Pampita que, durante su programa, le dedicó un par de palabras al evento.

“Una nueva generación, ¿nos superarán los hijos a los padres? Lo lindo del desfile es que fueron los dos, eso es importante”, comentó la conductora de Pampita Online (Net Tv), destacando el hecho de que ambos padres pusieron un freno a sus peleas para apoyar a Indiana.

Con su ojo experto entrenado por años de carrera, no pudo evitar destacar las habilidades de la adolescente y expresó: “Podemos hablar de Indiana que es una belleza, miren lo que es”. Y agregó, haciendo referencia al tierno posteo que le dedicó Nicole a su hija: “‘Mamá babosa’ pone ahí, ¿Cómo no va a estar así? A uno le da una cosa con sus hijos, y es chiquita de edad”.

El cumplido de Pampita hacia la hija de su colega no es dicho al azar. Las dos modelos estuvieron casi veinte años entrelazadas en un eterno conflicto que nació allá por el 2001 en los desfiles de Giordano. Luego de años de palazos tirados en programas de televisión, peleas en vivo y comentarios despectivos, las dos se encuentran en un inesperado momento de tregua luego de ofrecerse ayuda mutua cuando, respectivamente, se contagiaron de Covid-19.