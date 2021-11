Pampita Ardohain habló de Marcela Tinayre y Juana Viale: “Tengo una relación de cariño con ellas”

Hace unos días, el nombre de Carolina “Pampita” Ardohain surgió cuando en Los ángeles de la mañana hablaban de las exnovias de Nacho Viale. Si bien muchos no se acordaban de esta relación, la modelo estuvo en pareja con el nieto de Mirtha Legrand durante un breve tiempo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la picante frase que lanzó Ángel De Brito al recordar este romance y, sobre todo, el vínculo que la modelo tenía con la familia del productor.

“Nacho Viale también salió con Pampita. ¿Por qué terminó la relación? ¿Por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita? Averigüen”, disparó el conductor sembrando intriga entre sus panelistas. El tema no quedó ahí y el cronista del ciclo de eltrece fue a buscar a la protagonista de esta historia a la pista de “La Academia”, donde se desempeña como jurado.

Fiel a su estilo, Ardohain no quiso hablar de su intimidad y solo arrojó un “yo no hablo de nadie ya saben, no opino” cuando le preguntaron por su expareja. Sin embargo, de lo que sí habló un poquito más fue de su relación con Marcela Tinayre y Juanita Viale, la madre y hermana de su ex. “Excelente”, lanzó desmintiendo las versiones que hablan de rispideces entre ellas.

Ante la insistencia del movilero, la conductora de Pampita Online fue contundente: “ Habría que preguntarle a ellas. A mí me caen muy bien, las conozco hace muchos años. Soy muy cercana, tengo una relación de amistad, cariño, todo bien ”, señaló. En cuanto a de donde surgieron estos rumores, aclaró: “No sé por qué lo dicen. Habría que ir a las otras personas a buscar su versión”, remató en referencia a la madre y hermana de su ex.

Pampita y Juana compartieron trabajo en la serie Doble vida, de 2005. Fue allí, justamente, donde Viale conoció a Gonzalo Valenzuela -quien fue convocado especialmente para trabajar en el proyecto de Endemol que emitió América TV-, y poco tiempo después Ardohain comenzó su relación con Benjamín Vicuña, socio y amigo muy cercano de Valenzuela.

Pese a que ambas mantuvieron largas relaciones con los actores chilenos y hasta viviendo un tiempo en el país trasandino, los rumores señalan que nunca hubo demasiada cercanía entre ellas. Esa tensión subió de tono luego de que trascendiera que la nieta de Mirtha habría mantenido un breve amorío con Roberto García Moritán en 2018, tiempo antes de involucrarse sentimentalmente con la jurado de “La Academia”, su actual esposa.

Un romance fugaz

Las fotos de Pampita y Nacho Viale en Nueva York que confirmaron el romance

En marzo de 2016, fue la propia Mirtha Legran quien confirmó en uno de sus programas que su nieto estaba saliendo con Pampita. “Ya lo dijo la señora. Nos pareció bien que ella confirme nuestra relación. (...) Estamos recién de novios”, aclaró la modelo al ser interceptada por la prensa, unos días más tarde.

“Esta relación la quiero cuidar, es privada, no voy a contar intimidades”, señalaba en ese entonces, luego de que trascendieran unas fotos de la flamante pareja cenando en Ibiza. Tiempo antes habían sido fotografiados paseando por Nueva York, aunque en ese momento se negaron a ponerle rótulos a su relación.

El amor duró poco, y unas semanas después ambos tomaron caminos separados sin dar demasiadas explicaciones. “Miro el programa de Pampita. Tengo muy buena relación con ella. No me arrepiento de nada. Cuando era más chico era más calentón y creo que no sabía jugar a este juego de ser, de alguna manera, público”, decía Viale en diálogo con Ángel De Brito, en LAM.