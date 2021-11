Roberto García Moritán tomó una tajante medida por la exposición de su matrimonio con Pampita

La vida de Roberto García Moritán cambió radicalmente tras su casamiento con Carolina “Pampita” Ardohain, en 2019. El empresario gastronómico pasó a tener una exposición mediática a la que no estaba acostumbrado y, según contó este miércoles en Los ángeles de la mañana (eltrece), esto lo llevó a tomar una drástica decisión.

El candidato a legislador porteño de Juntos por el Cambio le contó a Ángel de Brito qué fue lo que más lo afectó de que todos los portales y programas de espectáculos hablaran de él y su familia. “Me costó mucho porque no estaba acostumbrado a que opinaran de todo, si soy lindo, feo, flaco, gordo”. En este sentido, luego de que el conductor le consultara si miraba la televisión o leía las noticias, afirmó: “Ya no lo veo más, no consumo más”, dando a entender que dejó atrás el hábito de mirar este tipo de contenido.

García Moritán indicó que hasta llegar a tomar esa determinación hizo un largo proceso y recordó un episodio en el que se sintió desbordado por la mediatización de su vida. “Hubo una situación que me sentí tan atacado por los medios en un evento que le pedí a un amigo que me sacara de ahí. Al principio lo sufrí”, resaltó.

Más allá de esto, el empresario resaltó el papel de Pampita en este proceso. “Caro me ayudó mucho, me protegió mucho también y me fue guiando”, sostuvo. Hoy, el político es uno de los protagonistas de Siendo Pampita (Paramount+), el reality que muestra la vida de la modelo y su familia, y el parto de Ana, la primera hija de la pareja.

Al comienzo de la entrevista, de Brito reveló una advertencia que le hizo Carolina en ShowMatch (donde ambos son jurados) frente a la charla con su esposo: “Me pidió que lo cuidara en el programa”, contó el conductor.

En el último tiempo, y sobre todo tras la separación del actor chileno y la China Suárez, comenzó a manifestarse en diversos episodios la buena relación que García Moritán tiene con Benjamín Vicuña.

Cabe resaltar que Vicuña es la expareja de Pampita Ardohain, padre de sus hijos Blanca (fallecida en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio.

Consultado por las “angelitas” sobre su vínculo con el actor de Terapia Alternativa (Amazon), Roberto respondió: “Sí, tengo buena relación. Los chicos son lo más importante que tenemos”.

Luego, el empresario resaltó el buen vínculo que tiene con Milagros Brito, su exesposa y madre de sus hijos Delfina y Santino. “Somos amigos. Lo más importante son los hijos. Lo demás se acomoda”, agregó el actual marido de Pampita.

Esta nueva convivencia como familia ensamblada, que comenzó a verse con la llegada de García Moritán, se reflejó en diferentes episodios y hasta partidos de fútbol que los hombres compartieron. También en un evento que tuvo lugar en octubre, donde Vicuña y Brito compartieron una cena en un bar de Puerto Madero y la hija del fallecido empresario Jorge Brito se mostró junto a Romina Pigretti, la supuesta nueva novia del actor chileno.