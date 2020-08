Pampita se incomodó al recordar un regalo que recibió de su expareja y evitó dar detalles al respecto Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de agosto de 2020 • 07:45

Un recuerdo incómodo. Así es como se sintió la respuesta de Carolina "Pampita" Ardohain tras ser consultada por un especial regalo que recibió de Benjamín Vicuña hace más de una década.

Resulta que en el programa de Pampita Online, dialogaban sobre "regalos extravagantes de famosos". Entre risas y comparaciones, la charla fluía hasta que una pregunta inesperada descolocó por completo a Pampita.

"Ya que te tenemos ahí Caro, aprovecho. Yo sé que vos recibiste un regalazo una vez. Un regalo muy, muy, muy interesante", comenzó diciendo Paula Gollino con picardía.

Sorprendida, Pampita desde su casa cuestionó: "¿Un regalazo? No sé de qué te acordás". Y continuando con el misterio, la panelista agregó: " Uno que tenía cuatro ruedas. Yo me acuerdo porque fue noticia en todos lados".

El incómodo momento de Pampita al recordar un viejo regalo de Vicuña 02:39

Video

Las dudas se reflejaban en la cara de Carolina hasta que recordó de qué trataba el comentario y entonces contestó con risas: "Ah ¡fue en otra administración!".

El regalo al que se referían ambas pero no mencionaron en vivo, se trataba de una Mini Cooper de 65.000 dólares que Benjamín Vicuña le obsequió a Pampita en 2006 para que pasearan en familia.

Si bien jamás se la vio en él, Carolina evitó realizar comentarios en su programa y esquivó con agilidad el tema.

Consultada por los regalos recibidos a lo largo de su vida, la modelo aseguró "que guarda todos" y que por su parte a la hora de regalar "se fija en sus afinidades". "No compro algo en el shopping, lo pienso mucho y es muy especial. Y conmigo también siempre han sido muy especiales, pero no me quiero meter en líos", agregó.

Fue entonces que la panelista comentó con chicana: "Perdón, estuve a punto de meterte en uno, pero saliste airosa".