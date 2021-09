La Voz Argentina: el comentario de Ricardo Montaner que enfureció a Evelyn Von Brocke

Evelyn Von Brocke (53) no tuvo piedad al criticar la actitud de Ricardo Montaner (63) durante el último programa de La Voz Argentina (Telefe). La panelista de Intrusos (América) cuestionó que el cantante y miembro del jurado haya expresado su deseo de que uno de los participantes sea el ganador del reality show.

En medio de las polémicas que sacudieron el programa, varios son los participantes que se perfilan como candidatos a ganar La Voz Argentina. Y mientras el público se inclina por distintos participantes, los miembros del jurado también parecen tener sus propios elegidos. Tal es así que en las últimas horas Ricardo Montaner no dudo en elogiar la performance de uno de ellos y de sentenciar que la gente seguramente lo elegiría como ganador.

Fuera de su rol de miembro de jurado, el cantante argentino-venezolano expresó que Francisco Benítez es su favorito luego de su última presentación en el show. “Fran, no dejás de impresionarnos. No fallas una, todo lo que hacés me gusta: bailás, cantás. Eres impresionante. Estoy seguro de que la gente va a votar por vos”, sentenció el intérprete de “Tan enamorados”.

Este martes, desde el estudio de Intrusos, Von Brocke criticó con dureza a Montaner. La panelista objetó que el miembro del jurado mostrara su predilección para con uno de los concursantes cuando aún quedan varios programas por delante.

Adrián Pallares, Rodrigo Lussich y todas las panelistas estaban abordando el supuesto abandono de una grabación de La Academia por parte de Barby Silenzi y El Polaco cuando Von Brocke interrumpió para dar su opinión sobre otro de los programas del momento. “Estoy indignadísima con Ricardo Montaner. No puede hacer lo que hizo ayer a la noche: dijo quién tiene que ser el ganador de La Voz Argentina. Dijo: ‘Francisco, vos tenés que ser el ganador de La Voz’”, se quejó.

Sorprendidos por el enojo de su compañera de programa, Pallares y Lussich se miraron atónitos. Y antes de que retomaran con los temas previstos para esa parte del bloque, Von Brocke arremetió nuevamente con el cantante oriundo de Valentín Alsina. “¡No va, Ricardo! ¡Esperá los tiempos y los plazos!”, concluyó.

A pocos días para la finalización del reality show de canto, la polémica se suma a la denuncia pública de Jéssica Amicucci. La exparticipante de La Voz Argentina había dicho que no descartaba demandar al programa y acusó a Ricky Montaner de maltratarla durante una devolución.

