La insólita confesión de Anthony Hopkins sobre “El silencio de los inocentes”

A más de 30 años del estreno de El silencio de los inocentes, se conoció una insólita entrevista de Anthony Hopkins donde habló de las películas emblemáticas de su carrera. El actor había charlado con el periodista Alexis Puig en 2014 y, en el fragmento que se viralizó ahora, arrojó una inesperada confesión cuando le preguntaron qué había significado en su vida el galardonado film y qué recuerdo tenía de su icónica interpretación en Hannibal.

El actor de 83 años tiene una eximia trayectoria en la pantalla grande, y en abril último batió un récord al convertirse en el intérprete más longevo en ganar un premio Oscar en la categoría a Mejor Actor, por su papel en El Padre. Sin embargo, seis años atrás la situación era otra y no se mostraba tan feliz con su último lanzamiento de ese entonces, la película Noah, encabezado por Russell Crowe y dirigida por Darren Aronofsky.

“Cuando conté la anécdota muchos me pidieron que subiera esta entrevista con Anthony Hopkins en la que contestó con honestidad brutal y poca onda cada una de las preguntas que le hice”, dijo Puig. Tal como anticipó, en el clip se aprecia la poca fluidez de la charla y las escuetas respuestas del actor. En un momento incluso le confiesa que ni siquiera leyó el guion completo de la película que iba a estrenar.

El día que Hopkins confesó qué significaron para él dos emblemáticas películas (Ig: @alexispuig)

“No veo películas, para nada, solía disfrutar las películas y ya no más”, afirmó Hopkins. Luego llega la pregunta más trascendental: “¿Qué significó para vos filmar El silencio de los inocentes?”. La ácida respuesta sorprendió al periodista: “Fue solo una película más”; y al preguntarle por la secuela redobló la apuesta: “No fue importante, fue solo trabajo”.

Como coronación del incómodo momento, Puig le preguntó qué recuerdo tenía de su última visita a la Argentina, y Hopkins hizo un vano intento por recordar cuál era el film que había grabado en Buenos Aires, sin lograr el cometido. El periodista se tomó con humor lo ocurrido y contó cómo rememora aquella entrevista: “A la distancia me parece divertido, pero en aquel momento me hizo transpirar y remar como loco”.

Como dato peculiar, la interpretación de Anthony Hopkins fue la segunda más corta en la historia del cine en ganar una estatuilla: solo aparece 24 minutos AFP

“Obviamente la película que estaba promocionando no le gustaba, y ese día después de hacer dos entrevistas, entre las que estaba esta, el estudio decidió suspender el resto de sus encuentros con la prensa”, reveló. “Presentamos esta nota en el noticiero de elnueve como ‘Más Hannibal que nunca’”, bromeó. Y cerró: “Vale aclarar que he charlado con él en otras oportunidades y fueron excelentes experiencias; un mal día lo tiene cualquiera”.

LA NACION