Pampita se reconcilió con Martín Pepa en Nueva York

Carolina “Pampita” Ardohain se reconcilió con Martín Pepa y ambos fueron vistos juntos en los Hamptons Polo Club, en Nueva York. En el marco de un partido que enfrentó a Equuleus -donde juega el argentino-, con Scuderia Solaia; la modelo y conductora fue a alentar a su pareja y más tarde posaron de la mano. Esa foto rápidamente se volvió viral y se transformó en la confirmación de una segunda oportunidad para los dos.

El 9 de julio, Ardohain decidió poner un punto final al noviazgo con el polista y dio a entender que la relación se había desgastado por la distancia. Cabe recordar que él vive en los Estados Unidos y su rutina se desarrolla entre el país norteamericano y la Argentina, mientras que la modelo tiene la mayoría de sus compromisos laborales en el país.

Tras la viralización de la foto entre la modelo y el polista, se confirmó la reconciliación después de un mes separados (Fuente: Instagram/@phalacroze)

No obstante, decidió que era el momento de apostar por un regreso y así fue. En las fotos que publicó en primera medida Agustina Lacroze -en su cuenta de Instagram-, se la vio a Pampita sonriente y de la mano de Pepa. Por su parte, el deportista posó alegre con la vestimenta de polo, luego del partido. El escenario de fondo fue la cancha donde se desarrolló el encuentro.

Tras un mes separados, Pampita Ardohain y Martín Pepa se reconciliaron (Fuente: Instagram/@phalacroze)

Más tarde, la fotógrafa subió otras imágenes donde se la vio a la conductora de Los escalones de los tres millones (eltrece) en diferentes situaciones, entre ellas junto a otras mujeres que vieron el encuentro deportivo y en particular, destacó una foto en la que Pampita se quedó en solitario, con la mirada fija en el desempeño de su novio en el campo de juego.

Rápidamente, estas postales se volvieron virales y en Desayuno Americano (América TV) explicaron este lunes que uno de ellos “habría cedido” con parte de sus responsabilidades para lograr que la relación tenga futuro. “Aparentemente, lo que sucedió es que Pampita demandaba un tiempo de compromiso en Martín, que él no estaba dispuesto a asumir. ¿Quién bajó la guardia? Posiblemente, Martín, porque ella estaba dispuesta a viajar”, describió Luis Bremer.

Martín Pepa y Pampita salieron de la mano una vez que terminó el partido (Fuente: Instagram/@phalacroze)

El romance entre Carolina Ardohain y Martín Pepa empezó a principios de octubre del 2024, después de la polémica separación de la modelo con Roberto García Moritán, con quien tuvo a su hija Ana. Durante ocho meses se los vio enamorados en diferentes encuentros públicos.

Pampita viendo cómo juego Martín Pepa (Fuente: Instagram/@phalacroze)

Pero los viajes, el trabajo y el cuidado de sus hijos obligó a Pampita a repensar la relación. En mayo reconoció en diálogo con LAM (América TV) las dificultades de mantener una relación con alguien que no vive en la Argentina. “Es muy difícil. Vamos lentamente. Porque obviamente no vivimos en el mismo país. No nos vemos todos los días”, expresó la modelo. Para mantener la conexión, recurrían a la tecnología: “Mucha, mucha videollamada. Comemos haciendo videollamada cada uno en un país distinto o miramos una serie a la vez”.

En la última foto se puede ver a Pampita junto a Martín Pepa y otros polistas (Fuente: Instagram/@phalacroze)

Hace un mes el periodista Gustavo Méndez brindó detalles sobre los motivos de separación en el programa Mujeres Argentinas (eltrece). Según Méndez, Pepa reside y trabaja en Nueva York, lo que dificultó mantener una relación a largo plazo. “Recordemos que fue igual de sorpresivo de cómo empezó la relación cuando hacía un mes se había separado de Moritán. Él trabaja en Nueva York y la distancia es muy complicada. La decisión de separarse la tomó él, ella no quería”, afirmó.

Si bien la ruptura solo duró poco más de cuatro semanas, sirvió para que ambos se dieran cuenta de que pueden vencer algunos obstáculos, siempre y cuando haya amor y una intención de seguir juntos.